Акции Tesla резко выросли после того, как генеральный директор компании Илон Маск в понедельник сообщил о своей первой покупке акций на открытом рынке с февраля 2020 года.

Afif Ramdhasuma, Unsplash

В пятницу Маск приобрел 2,57 млн акций по разным ценам на общую сумму около $1 млрд. Для рынка это стало заметной инсайдерской сделкой, которую инвесторы расценили как проявление доверия со стороны основателя компании.

На премаркете в понедельник акции Tesla подорожали на 8%. В пятницу бумаги закрылись с небольшим снижением за 2025 год, несмотря на недавнее ралли: за последние три месяца стоимость акций выросла более чем на 25%.

Покупки Маска такого масштаба происходят редко: по данным Verity, последний раз он приобретал около 200 тыс. акций на сумму около $10 млн 14 февраля 2020 года. Сейчас это самая крупная покупка по стоимости в истории компании.

Ранее в этом месяце Tesla объявила о планах попросить акционеров утвердить новый пакет вознаграждений для Маска, потенциально оцениваемый до $975 млрд при выполнении ряда амбициозных целей. До пятничной сделки Маску принадлежало примерно 13% акций компании.

Читайте также Комплимент Трампа поднял акции южнокорейского производителя ручек на 60%

В этом году акции Tesla падали из-за резкого снижения продаж, частично вызванного политической деятельностью Маска, а также отменой некоторой поддержки электромобилей со стороны администрации Трампа.

Аналитики по-разному оценивают перспективы акций: консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает возможное снижение примерно на 20% с текущего уровня, согласно Tipranks.com. В то же время многие сохраняют долгосрочный оптимизм, если Маск сможет сосредоточиться на развитии автономного вождения, искусственного интеллекта и робототехники, а также привлечь инвесторов к его новой компании xAI.

По словам Дэна Айвса из Wedbush, покупка инсайдера служит мощным сигналом доверия инвесторов к Tesla и показывает, что Маск делает ставку на искусственный интеллект компании.

Рыночная стоимость нового пакета вознаграждений, по которому акционеры проголосуют в ноябре, оценивается в $8,5 трлн. На момент закрытия торгов в пятницу капитализация Tesla составляла $1,3 трлн.