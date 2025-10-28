Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая должна стать конкурентом «Википедии». Проект был анонсирован в сентябре, когда основатель xAI заявил о создании «масштабного улучшения» существующей энциклопедии.

Grokipedia

Сайт Grokipedia.com стартовал версией v0.1 и содержит 885 тыс. 279 статей. Для сравнения, английская версия Wikipedia насчитывает более 7 млн статей. На старте пользователи столкнулись с техническими сбоями при попытке доступа к платформе, отмечает Business Insider (BI).

Интерфейс выполнен с темным фоном (есть и светлая версия) и панелью поиска, шрифтовое оформление напоминает «Википедию» и ChatGPT.

Создание Grokipedia стало очередным шагом предпринимателя в попытке оспорить господство площадок, которые он считает политически предвзятыми. Маск неоднократно обвинял «Википедию» в либеральной предвзятости: в декабре 2022 года он написал, что у энциклопедии есть «нетривиальный левый уклон». В январе текущего года призывал подписчиков «прекратить финансирование «Википедии», пока не будет восстановлен баланс».

Между Маском и соучредителем «Википедии» Джимми Уэйлсом идет продолжительный конфликт. В мае 2023 года Уэйлс раскритиковал владельца X за ограничение контента в Турции перед президентскими выборами. В октябре 2023 года Маск предложил отдать платформе $1 млрд, если она сменит название на «Dickipedia». Уэйлс ответил The Washington Post на прошлой неделе, что не ожидает многого от Grokipedia, поскольку языковые модели ИИ недостаточно совершенны и «будет много ошибок».

Издание BI уже обнаружило ошибки. Так, на момент публикации материала статья о Маске содержала неточность. В ней говорилось, что Вивек Рамасвами занял престижную должность в Департаменте эффективности госуправления (DOGE) после ухода Маска, хотя на самом деле Рамасвами покинул группу в январе — за месяцы до того, как Маск ушел в мае.