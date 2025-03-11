Глава DOGE Илон Маск в понедельник заявил, что управляет своим бизнесом «с большим трудом». Это связано с тем, что в данный момент он пытается сделать правительство США более эффективным, устранить расточительство и мошенничество, и уже добился экономии, превышающей $4 млрд в день.

Акции автомобильной компании Tesla пережили крупнейший спад за последние пять лет, а социальная медиа-компания X столкнулась с рядом сбоев. Однако Маск заявил, что рассчитывает остаться в администрации Трампа еще на год.

Акции Tesla падали каждую неделю с тех пор, как Маск присоединился к администрации Трампа в качестве главы Департамента эффективности государственного управления, который занимается широкомасштабной и противоречивой деятельностью по сокращению расходов федерального правительства и численности сотрудников.

«В долгосрочной перспективе все будет хорошо», — написал Маск в твите, отвечая на сообщение на сайте X, в котором отмечалось самое большое в истории падение акций Tesla за один день. При этом рыночная капитализация компании, которая занимается производством электромобилей, сократилась более чем на 50%, что эквивалентно почти $800 млрд.

В понедельник Маск заявил, что в настоящее время в команде DOGE более 100 человек, которые работают почти во всех государственных учреждениях. По его словам, их число может увеличиться до 200. «Если нас не остановят, мы достигнем экономии в 1 триллион долларов», — предсказал Маск.

Однако оценки Маска относительно экономии были поставлены под сомнение, и DOGE удалила часть информации о предполагаемой экономии, указанной на своем веб-сайте. По данным Бюро трудовой статистики, с момента начала работы DOGE федеральное правительство сократило 10 000 рабочих мест в феврале.

Помимо Tesla и X, Маск управляет компанией по исследованию космоса SpaceX и нейротехнологической компанией Neuralink. В интервью в понедельник ведущий Fox Business Ларри Кудлоу сказал Маску, что, будучи главой DOGE, он отказывается от других своих дел. «Как вы управляете другими своими предприятиями?» — спросил Кудлоу. Маск ответил: «С большим трудом» и усмехнулся.

«Да, я имею в виду, — вздохнул Маск. — Я здесь просто пытаюсь сделать правительство более эффективным, устранить расточительство и мошенничество, и пока что мы добиваемся хорошего прогресса, на самом деле. Наша экономия на данный момент превышает 4 миллиарда долларов в день. Так что это очень существенно».

Акции Tesla в понедельник закрыли регулярные торги падением более чем на 15,4%. Также Маск объяснил сбои в работе X в понедельник «массированной кибератакой» с адресов интернет-протокола, исходящих из украинской зоны. Но никаких доказательств этого утверждения он не привел.

в понедельник Маск в своем твите, адресованном сенатору-демократу от Аризоны Марку Келли, написал: «Ты предатель», после того как сенатор написал о своем визите в Украину в выходные.

«Все хотят, чтобы эта война закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину», — написал Келли.

«Предатель? — ответил Келли на сообщение Маска. — Илон, если ты не понимаешь, что защита свободы — это основной принцип, который делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, может быть, тебе стоит оставить это тем из нас, кто понимает».

Перепалка между двумя лидерами происходит на фоне давления администрации Трампа на Украину с целью добиться прекращения огня с Россией и пойти на уступки, включающие предоставление Соединенным Штатам доли в украинских минеральных ресурсах и готовность уступить территорию России.

Ранее организация Илона Маска по сокращению правительственных расходов, Департамент эффективности правительства (Doge), получила доступ к федеральной платежной системе, в результате чего стали известны конфиденциальные личные данные миллионов американцев, а также сведения о государственных подрядчиках, которые напрямую конкурируют с бизнесом самого Маска.