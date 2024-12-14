Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала Илону Маску срок до понедельника, чтобы ответить на предложение о выплате штрафа для завершения расследования по приобретению миллиардером Twitter за $44 млрд в 2022 году, сообщает Reuters.

Это событие говорит о том, что расследование, вероятно, подходит к концу. Оно стало последним эпизодом в публичной вражде, которая длится уже год между главным регулятором рынков США и богатейшим человеком мира.

В четверг Маск разместил на платформе X копию письма, которое его адвокат отправил председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслеру. В письме сказано, что агентство дало Маску 48 часов: за это время он должен согласиться выплатить штраф, чтобы урегулировать расследование, или же понести гражданские расходы. Также в письме содержится требование выяснить, стоял ли Генслер лично за разработкой.

SEC расследует, нарушил ли Маск законы о ценных бумагах в 2022 году, когда купил акции Twitter, который впоследствии переименовал в X. Поданная Маском заявка в Комиссию по ценным бумагам и биржам, раскрывающая факт покупки акций, пришла с опозданием как минимум на 10 дней. Теперь SEC пытается выяснить, намеревался ли он извлечь выгоду из этой задержки.

Во вторник SEC направила Маску предложение об урегулировании с просьбой предоставить ответ в течение 48 часов, но продлила срок до понедельника после запроса дополнительного времени.

В четверг в письме, которое Маск опубликовал на X и которое подписал его адвокат Алекс Спиро, говорится, что SEC также возобновила расследование в отношении стартапа Маска по производству мозговых чипов Neuralink. Характер этого расследования неясен, но американские законодатели и защитники прав животных потребовали от SEC тщательно изучить комментарии Маска о безопасности имплантатов Neuralink.

Ранее рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а чистый капитал Илона Маска перешагнул отметку в $300 млрд. Инвесторы уверены, что благодаря тесным связям с Дональдом Трампом, компания сможет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств.