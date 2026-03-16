С 1 декабря 2026 года в России начинает действовать новый стандарт, регулирующий проведение квестов для взрослых. Документ разработан Росстандартом и устанавливает единые требования к организации игр, а также к безопасности участников. Пока ГОСТ будет носить рекомендательный характер — обязательным он станет только при наличии прямой ссылки в законе, договоре или техническом регламенте.

В утвержденном документе прописаны условия размещения игровых пространств. Квест-комнаты могут находиться как в отдельно стоящих зданиях, так и занимать часть строения. Прилегающую территорию организаторам рекомендуют благоустраивать, обеспечивать освещением в вечернее и ночное время, а также прокладывать пешеходные дорожки. В самих помещениях должна соблюдаться звукоизоляция, однако кратковременное превышение уровня шума допускается при условии, что участников предупредят об этом заранее.

Особое внимание уделено противопожарной безопасности. Игровые комнаты в обязательном порядке оснащаются сигнализацией, огнетушителями и заметными указателями выходов с автономным питанием. В помещениях необходимо предусмотреть либо отдельный эвакуационный выход, либо возможность быстро остановить игру и вывести людей через главный вход. Двери должны открываться изнутри без ключа.

Технические требования касаются электропроводки и оборудования. Запрещено использовать оголенные провода, а также оставлять их свисающими или проложенными по полу. Напряжение в цепях, с которыми могут контактировать игроки, должно быть в пределах от 12 до 24 вольт. Составы для создания дымовых эффектов необходимо сопровождать паспортом безопасности.

Подвижные декорации, способные поднимать грузы, защищаются кожухами и ограждениями. Материалы, из которых изготовлены игровые конструкции, должны быть огнестойкими. Все элементы интерьера обязаны выдерживать нагрузку до 100 килограммов — это требование особенно важно для темных помещений и сцен, вызывающих у игроков стресс.

Прочитайте также Крупнейшая сеть квестов «Клаустрофобия» перешла к конкурентам

Отдельный пункт ГОСТа касается фиксации участников. Запрещается использовать настоящие петли, удавки, кандалы и другие приспособления для удержания людей. Разрешены только имитационные элементы и быстросъемные устройства.

Система видеонаблюдения должна охватывать все игровые зоны. Камеры устанавливают так, чтобы каждое задание и потенциально опасные участки попадали в поле зрения хотя бы одного устройства.

В Росстандарте пояснили, что необходимость разработки стандарта вызвана ростом популярности квестов, увеличением числа организаций в этой сфере и участившимися случаями травматизма. Документ призван снизить риски для участников и создать прозрачные условия для бизнеса, занимающегося организацией развлечений.

В России уже действует аналогичный ГОСТ, регулирующий проведение квестов для детей.

