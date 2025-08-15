Крупнейшая российская сеть квестов «Клаустрофобия» перешла под контроль команды основного конкурента — сети GrimTeam, которая приобрела активы у прежнего владельца, президента ГК «Основа» Александра Ручьева. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. На это обратил внимание РБК. Информацию изданию подтвердили новый соучредитель Павел Вараксин и бывший управляющий сети Владимир Жиганов.

Freepik

Для оформления сделки в конце июня 2025 года созданы два новых юридических лица: ООО «Клаустрофобия онлайн» и ООО «Клаустрофобия офлайн». В обоих компаниях 51% долей принадлежит инвестору в сфере квестов Вадиму Змовику, 33% — инвестору GrimTeam Павлу Вараксину, 16% — сооснователю GrimTeam Евгению Авину (официальная фамилия — Антонов), который назначен генеральным директором. Как пояснил Вараксин, онлайн-компания возьмет на себя развитие сайта-агрегатора, партнерских программ и франшизы, а офлайн-структура будет напрямую управлять квестами и перформансами.

В рамках сделки переданы товарные знаки, права аренды на локации с оборудованием, программное обеспечение, социальные сети и домен «клаустрофобия.рф».

Ранее эксперты оценили «Клаустрофобию» в 400 млн руб. По словам Вараксина, сделка была заключена «в пределах озвученной ранее суммы», переговоры велись полгода.

Вараксин отметил, что в команде останутся ключевые сотрудники, стоявшие у истоков сети до прихода предыдущего менеджмента. Сам Жиганов и его команда уходят. Владимир Жиганов пояснил, что актив был непрофильным для Александра Ручьева, а продажа обусловлена экономической ситуацией и высокой ключевой ставкой. Передача активов состоялась 1 августа, добавил он.

Ручьев через представителя сообщил, что с момента покупки в 2019 году выручка сети выросла более чем вдвое, сделав ее одним из самых узнаваемых проектов в отрасли. Новые владельцы планируют запускать совместные проекты с российскими стриминговыми сервисами, развлекательными компаниями и блогерами, а также возрождать популярные квесты сетип.

«Клаустрофобия» основана в 2013 году Богданом Кравцовым, Тимуром Кадыровым и Сергеем Кузнецовым. В 2019 году ее приобрел Ручьев за 80 млн руб. По итогам 2024 года связанные юрлица отчитались о нулевой выручке, с чистым убытком одной из компаний в 121,7 млн руб. GrimTeam, созданная в 2015 году, специализируется на хоррор-квестах.