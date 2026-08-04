Исследователи из Центра регенеративной терапии Дрездена при Дрезденском техническом университете и Эдинбургского университета выявили один из механизмов, который помогает рыбкам данио восстанавливать поврежденный спинной мозг. Особая подгруппа иммунных клеток с помощью сигнальной молекулы ИЛ‑4 сдерживает воспаление и ускоряет рост нервных волокон. Исследование опубликовано в Journal of Neuroinflammation.

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У людей чрезмерная и плохо регулируемая иммунная реакция после травмы спинного мозга может поддерживать воспаление и способствовать образованию рубцовой ткани, мешающей восстановлению нервных волокон. У рыбок данио иммунная система действует иначе: воспаление быстро идет на спад, и аксоны могут вновь прорастать через поврежденный участок.

Ключевым звеном оказалась особая подгруппа нейтрофилов — иммунных клеток, которые первыми прибывают к месту повреждения. Они вырабатывают цитокин ИЛ‑4, сдерживающий другой воспалительный сигнал — ИЛ‑1β — преимущественно в макрофагах и клетках микроглии. Благодаря этому иммунная реакция вовремя ослабевает и перестает мешать росту нервных волокон.

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Чтобы проверить роль нейтрофилов, исследователи экспериментально удалили эти клетки у личинок данио. Выработка ИЛ‑1β усилилась, а восстановление нервных волокон и двигательной активности замедлилось. Нарушение работы гена il4 привело к похожему результату.

Затем у личинок без нейтрофилов исследователи искусственно усилили экспрессию гена il4, увеличив выработку ИЛ‑4. В результате уровень ИЛ‑1β снизился, а рост аксонов восстановился до уровня контрольной группы. Эксперимент подтвердил, что ИЛ‑4 служит необходимым звеном этого механизма и в такой модели способен компенсировать отсутствие нейтрофилов.

Авторы подчеркивают, что эксперименты проводили только на личинках данио, а у людей такой механизм пока не подтвержден. Исследователям предстоит выяснить, способен ли ИЛ‑4 столь же точно регулировать воспаление после травмы человеческого спинного мозга. Если это подтвердится, механизм может подсказать новые подходы к лечению таких повреждений.

Один из руководителей исследования Томас Беккер сравнил нейтрофилы с дирижерами иммунного ответа. По его словам, эти клетки не только очищают поврежденный участок, но и с помощью ИЛ‑4 возвращают воспаление под контроль, создавая условия для роста нервных волокон.

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