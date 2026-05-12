Российский рынок одежды все сильнее зависит от поставок из Китая. За первые три месяца 2026 года импорт одежды из КНР достиг $1,1 млрд — примерно на 60% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит банк «Точка» со ссылкой на статистику китайской таможни.

Рост поставок эксперты объясняют сразу несколькими факторами. Китайские производители предлагают более низкие цены и быстро выпускают крупные партии товаров, а российские покупатели на фоне снижения потребительских расходов все чаще выбирают бюджетный сегмент.

По словам участников рынка, Китай остается самой удобной площадкой для fashion-ретейла. Там сочетаются большие производственные мощности, технологичность и предсказуемая логистика. Самый высокий спрос приходится на массовый сегмент — кроссовки, базовую одежду и повседневную обувь.

Одновременно меняется и структура поставок. На фоне роста импорта в Россию поставки китайской одежды в Казахстан резко сократились. Это может говорить о том, что транзитных схем становится меньше, а рынок постепенно переходит к более прямому и официальному оформлению импорта.

Эту тенденцию подтверждают и данные системы маркировки «Честный знак», которая фиксирует поставки в натуральном выражении. За первый квартал в Россию ввезли 579 млн единиц одежды — почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее.

Участники рынка считают, что контроль за поставками начали усиливать еще во второй половине прошлого года. Тогда ужесточили правила транзита, расширили использование навигационных пломб и начали обсуждать новые механизмы предварительного уведомления о поставках.

При этом эксперты предупреждают, что нынешние темпы роста вряд ли сохранятся надолго. Российские потребители продолжают экономить на fashion-категории. По данным «Сбериндекса», весной 2026 года траты на одежду, обувь и аксессуары снижались на несколько процентов год к году.

Дополнительное давление на рынок могут создать и будущие налоговые изменения. С 2027 года обсуждается введение НДС на трансграничные товары. Участники отрасли опасаются, что из-за новых правил импортная одежда может подорожать на 25–30%.

По мнению аналитиков, в такой ситуации часть покупателей и продавцов может вновь уйти в серые каналы, а рост импорта из Китая постепенно замедлится — даже несмотря на устойчивый спрос на недорогую одежду.

