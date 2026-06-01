Июнь 2026 года принесет бизнесу сразу несколько существенных изменений, включающих новые правила импорта товаров из ЕАЭС и очередное расширение маркировки, а также обновленные требования пожарной безопасности и изменения для корпоративного транспорта. Часть нововведений касается узких отраслей, но некоторые затронут тысячи компаний. «Инк» традиционно собрал и отранжировал новеллы по важности для предпринимателей.

Импорт из ЕАЭС переводят на предварительный контроль

Что меняется: с 1 июня 2026 года запускается система СПОТ (система подтверждения ожидания поставки товаров). Импортеры, ввозящие товары автотранспортом из стран ЕАЭС, должны заранее уведомлять ФНС о поставке, оформлять соответствующий документ (ДОПП), вносить обеспечительный платеж по НДС и получать QR-код для перевозчика. Без него груз могут не пропустить через границу.

Кому важно: импортеры, логистические компании, дистрибьюторы, маркетплейсы, бухгалтерия, ВЭД-специалисты.

Маркировка приходит к кофе и икре

Что меняется: с 1 июня обязательной маркировке в системе «Честный знак» подлежат кофе, цикорий, их заменители, а также лососевая и осетровая икра. Производителям и импортерам придется наносить коды Data Matrix на каждую потребительскую упаковку.

Кому важно: производители продуктов питания, импортеры, ретейл, маркетплейсы, поставщики HoReCa.

Новые правила пожарной безопасности для зданий и парковок

Что меняется: с 1 июня вступают в силу новые своды правил пожарной безопасности для высотных зданий, паркингов и систем оповещения при пожаре. Требования касаются проектирования, эксплуатации и реконструкции объектов.

Кому важно: девелоперы, управляющие компании, гостиницы, торговые центры, промышленные предприятия, службы эксплуатации.

Гостиницы переходят на новые стандарты

Что меняется: в июне начинают действовать новые требования к средствам размещения и классификации гостиниц. Бизнесу придется учитывать обновленные критерии оценки объектов и требования к услугам размещения.

Кому важно: гостиницы, апарт-отели, туристический бизнес, управляющие компании.

Для части ИП заканчивается налоговое «окно возможностей»

Что меняется: 1 июня — последний день, когда предприниматели, потерявшие право на патентную систему налогообложения в 2025 году, могут перейти на УСН задним числом с 1 января 2026 года или изменить объект налогообложения по УСН.

Кому важно: ИП на ПСН и УСН, бухгалтеры, налоговые консультанты.

Меняются правила для корпоративного транспорта

Что меняется: с 5 июня сотрудники ГИБДД смогут оформлять отстранение водителя от управления и задержание автомобиля без составления отдельных протоколов — необходимые сведения будут вноситься в уже оформляемые процессуальные документы.

Кому важно: логистические компании, службы доставки, таксопарки, транспортные подразделения бизнеса, владельцы корпоративного автопарка.

Иностранных сотрудников переведут в цифровой реестр

Что меняется: до 30 июня МВД должно завершить формирование цифровых профилей иностранных граждан, где будут собраны данные об их миграционном статусе, месте пребывания, трудовой деятельности и биометрии. Для работодателей это означает усиление контроля за документами сотрудников-иностранцев: ошибки в миграционном учете по-прежнему могут обернуться штрафами до 1 млн руб. за каждого работника или даже приостановкой деятельности компании.

Кому важно: строительство, производство, сельское хозяйство, логистика, складской бизнес, HR-службы, кадровые отделы, корпоративные юристы.

