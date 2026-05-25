С 1 июня 2026 года в России начнут действовать обновленные правила контроля за рядом нарушений ПДД. Часть изменений должна вступить в силу с этой даты, часть — с 1 июля. Речь идет не только о размерах штрафов, но и о том, как отдельные нарушения будут фиксировать на дорогах.

Где усилят контроль

В рамках обновленного контроля больше внимания могут уделить выездам из городов, дорогам к дачным поселкам, СНТ и проселочным маршрутам. Инспекторы будут использовать мобильные посты и камеры фото- и видеофиксации, отслеживая опасные маневры — прежде всего выезд на встречную полосу и движение по обочине.

Нештатный свет попадет под проверку

Отдельный блок касается технического состояния автомобилей. Инспекторы будут внимательнее проверять, соответствуют ли фары заводской конструкции и не установлены ли в них нештатные источники света. Под проверку могут попасть машины, где вместо штатных галогеновых ламп стоят светодиодные или ксеноновые. За такие изменения водителю может грозить штраф и предписание устранить нарушение.

Шипы летом запретят

С началом летнего периода под запрет попадает использование шипованной зимней резины. В июне, июле и августе езда на таких шинах будет считаться нарушением. Исключение действует для нешипованных зимних шин («липучка»). За несоблюдение предусмотрен штраф в размере 500 руб.

Телефон за рулем

Контроль за использованием телефона за рулем станет жестче. Нарушением будут считать любые действия с устройством в руках во время движения. Исключение — использование навигатора, если смартфон закреплен в держателе. Штраф за телефон за рулем составляет 1500 руб.

Пешеходы и грязные номера

Отдельно уточняются требования к пропуску пешеходов и состоянию регистрационных знаков. Водитель должен уступить дорогу пешеходу уже при выходе на переход, а номера должны оставаться читаемыми при любой погоде. За грязные или нечитаемые номера предусмотрен штраф 500 руб.

Выезд на встречку и лишение прав

За выезд на встречную полосу при фиксации камерой предусмотрен штраф 7500 руб. Если нарушение выявит инспектор, сохраняется риск лишения прав на 4−6 месяцев. Повторный выезд на встречку в течение года может привести к лишению водительского удостоверения на один год независимо от способа фиксации.

Парковка и тонировка

Отдельно в сообщениях о новых правилах упоминается штраф за неоплаченную парковку в размере 3500 руб., однако этот пункт требует дополнительной проверки: сейчас штрафы за неоплату парковки во многом зависят от региона. С 1 июля также ожидается усиление контроля за тонировкой. Действующие требования к светопропусканию стекол сохраняются, но при повторных нарушениях возможны более жесткие меры.

