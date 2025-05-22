Импорт процессоров Intel и AMD в Россию в 2024 году упал на 81–95%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Участники рынка объясняют это неполной статистикой ведомства, основанной на данных мелких импортеров, и изменениями в оформлении поставок.

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Так, по данным ФТС, импорт процессоров Intel в 2024 году сократился на 95%, до 20 тыс. штук (443 тыс. в 2023 году), и на 94% в деньгах, до 297 млн руб. (5,4 млрд). Поставки AMD упали на 81%, до 17 тыс. штук (94 тыс.), и на 84% в деньгах — до 142 млн руб. (918 млн).

Российские компании, напротив, заявляют о росте. Директор по развитию ГК «Лотос» Артур Тимербулатов отметил, что спрос на процессоры Intel и AMD в 2024 году вырос в несколько раз, особенно на Intel, а дефицита нет. По его словам, производители иностранной техники уже в 2025 году говорят, что цены увеличатся на 10–12% в этом году из-за инфляции и торговых войн.

Топ-менеджер одного из производителей вычислительной техники сообщил о росте поставок на 20–30% без повышения цен. Вице-президент «Рикор» Антон Громов рассказал о закупке 120 тыс. процессоров (+30% к 2023 году), отметив стабильность цен на массовые модели. По прогнозам экспертов, в 2025 году для российских серверов потребуется около 300 тыс. процессоров.