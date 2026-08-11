Новая система контроля поставок из ЕАЭС уже создает сложности для российского малого и среднего бизнеса. Предприниматели жалуются, что платежи не всегда вовремя появляются в системе ФНС, личный кабинет работает с перебоями, а QR-коды для перевозчиков иногда не формируются. Без кода груз могут не пропустить через границу.

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СПОТ (система подтверждения ожидания поставки товаров) заработала 1 июня. Теперь при доставке товаров из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии на машине российская компания должна заранее сообщить о грузе ФНС и внести деньги в счет будущих НДС и акцизов. После этого система выдает QR-код, который получает перевозчик.

На практике возникают сбои. Платеж может не отобразиться, а уже созданный документ иногда нельзя исправить или удалить. Бывает, что QR-код не приходит или не считывается на границе. GR-директор «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк рассказал, что в некоторых случаях предпринимателям приходится заново оформлять документы и повторно резервировать деньги.

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В ФНС говорят, что массовых проблем с системой не фиксируют. С 1 июня она обработала более 377 тыс. документов о будущих поставках. За первый месяц импортеры оформили 158 тыс. документов на товары общей стоимостью 267,9 млрд руб. В налоговой связывают отдельные сбои с ошибками при заполнении и напоминают о круглосуточной поддержке.

Еще одна проблема — вернуть деньги, если поставка сорвалась. Таможенный юрист Юрий Косолапов отмечает, что средства могут оставаться в бюджете на время камеральной проверки, которая длится до трех месяцев. При этом крупные налогоплательщики, участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы платить обеспечение не должны.

СПОТ ввели, чтобы отслеживать импорт и бороться с неуплатой налогов. Власти рассчитывают получить дополнительно 50 млрд руб. в 2026 году, 100 млрд — в 2027-м и до 150 млрд руб. ежегодно с 2028 года. Но ТПП и ЕЭК предупреждали о дополнительной нагрузке на компании. Эксперты считают, что задержки грузов и замороженные деньги могут увеличить расходы бизнеса и в итоге отразиться на ценах.

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