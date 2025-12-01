Минцифры России подготовило проект масштабного технологического перевооружения мобильной отрасли, направленный на полную локализацию производства SIM-карт. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года операторы связи будут обязаны постепенно переходить на закупку отечественных идентификационных модулей (USIM), соответствующих строгим критериям технологического суверенитета, пишет «Коммерсант».

Freepik

Ключевые требования к будущим российским SIM-картам:

● Локализация производства: Карты должны иметь заключение о подтверждении производства на территории РФ (ПП №719).

● Отечественное ПО: Операционная система должна быть российской и внесена в реестр Минцифры.

● Суверенная криптография: Все криптографические ключи, используемые для аутентификации абонента в сети, должны изготавливаться в России.

● Обязательная сертификация: Продукция должна соответствовать требованиям правительственного постановления №1387.

Особое внимание уделяется сетям пятого поколения (5G): для них использование российской криптографии и ключей, сгенерированных организацией, сертифицированной ФСБ, является обязательным уже сейчас, что де-факто требует отечественного производства.

Сейчас ни одна SIM-карта в России в полной мере не соответствует новым требованиям. Основные сложности связаны с отсутствием серийного производства отечественных чипов и не до конца прописанными критериями в проекте приказа.

В реестрах значатся лишь несколько российских ОС для SIM-карт и два производителя готовой продукции: Eastcompeace и «ГЛОНАСС». При этом ключевое постановление (ПП №719), которое должно признавать смарт-карты российскими, до сих пор не принято.

Производители, такие как «Новакард», поддерживают инициативу, видя в ней путь к повышению безопасности сетей и технологической независимости. Однако они подчеркивают необходимость синхронизации приказа Минцифры с принятием ПП №719. Производственные мощности существующих заводов («Альтаир-2000» — до 50 млн карт в год, Eastcompeace — до 90 млн) теоретически могут покрыть спрос, но упираются в вопрос компонентной базы.

Главным препятствием остается зависимость от импортных чипов. Российские аналоги, разрабатываемые компаниями «Элемент» (на «Микроне») и «НМ-Тех», пока находятся на стадии тестирования и не выпускаются серийно из-за отсутствия гарантированного спроса и, как следствие, более высокой стоимости по сравнению с массовыми азиатскими решениями.

Прочитайте также Мошенники получают доступ к корпоративной связи через дубликаты SIM-карт

Операторы («МегаФон», МТС) заявляют о готовности перехода и увеличении доли закупок у российских производителей, однако эксперты сомневаются в реалистичности полного импортозамещения к сроку.

Более вероятным сценарием к 2026 году видится «гибридная» карта — на импортном чипе, но с российской ОС и криптографией. Создание полностью отечественного продукта, от чипа до программного обеспечения, остается долгосрочной стратегической целью, достижение которой потребует скоординированных усилий государства и индустрии.