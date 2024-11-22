Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на территорию России. Согласно действующим правилам, алкоголь должен быть промаркирован до его ввоза в страну.

В сообщении Минфина сказано, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе. Эксперимент продлится до 2026 года.

Кроме того, документом предлагается наделить российское правительство полномочиями по утверждению требований к организациям, которые осуществляют маркировку алкоголя. Помимо этого оно будет определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.

По мнению властей, изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в страну. Это обеспечит независимость российского рынка от услуг, оказываемых этими странами.

Также в сообщении отмечено, что перенос маркировки ФСМ будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов, а также модернизации и увеличению складских мощностей.

С июня 2021 года в 11 регионах России проходит эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Он повторяет правила маркировки, описанные в законопроекте Минфина. Эксперимент должен был завершиться в мае 2024 года, но его продлили на два года.

Напомним, что розничные продажи алкоголя в России за последние 10 месяцев достигли максимального уровня с 2017 года. Они превысили показатель за аналогичный период 2023 года на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%. Самый значительный прирост у водки. Также рекордные продажи зафиксированы у тихих и игристых вин.