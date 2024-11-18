По данным «РБК Вино», розничные продажи алкоголя в России за последние 10 месяцев достигли максимального уровня с 2017 года. Они превысили показатель за аналогичный период 2023 года на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%. Самый значительный прирост у водки. Также рекордные продажи зафиксированы у тихих и игристых вин.

Согласно данным Росалкогольтабакрегулирования (РАТК), с января по октябрь в рознице были проданы 184,2 млн дал алкогольной продукции. Это стало наибольшим показателем с 2017 года (начало публикации официальной статистики).

Рекордные продажи продемонстрировала водка. За 10 месяцев были проданы 625 млн литров этого напитка, что лишь немного превысило показатели за аналогичный период 2022 года. В 2017 году этот показатель составлял 542 млн литров.

Реализация виноградных вин выросла на 0,9% относительно прошлого года и на 22,5% по сравнению с 2017 годом. За 10 месяцев были проданы 469 млн литров продукции.

Продажи игристого вина увеличились на 10,9% относительно 2023 года и составили 163 млн л. В 2017 году этот показатель был на 61% ниже.

Самыми популярными категориями стали ликеро-водочные изделия — настойки, наливки, ликеры и бальзамы, а также другой крепкий алкоголь, например виски, ром, джин и кальвадос. С начала 2024 года их продажи составили 132 млн и 113 млн литров соответственно, что на 16,6% и 15,7% больше, чем годом ранее.

Самый большой спад продаж год к году наблюдался у виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции — на 34,3% и 20,1% соответственно.

Слабоалкогольная продукция показала наибольшее падение в абсолютных цифрах — с января по октябрь 2024 года были реализованы 115 млн литров, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причиной падения стало изменение стоимости акциза с 1 мая 2024 года. Она выросла почти в четыре раза, увеличившись до 141 руб. за литр готового напитка, что сделало экономически невыгодным производство слабоалкогольных коктейлей.

Ранее на Российском винодельческом форуме обсуждались увеличение пошлины на импорт вина до 50% и возможность создания в России винодельческого союза стран БРИКС. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов отметил, что важно повысить узнаваемость отечественной продукции.