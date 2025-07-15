Консалтинговая компания CORE.XP предложила оригинальный метод оценки коммерческой привлекательности московских улиц, взяв за основу стоимость классического коктейля «Негрони». Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

siamionau pavel/Shutterstock/FOTODOM

В ходе исследования были изучены 300 заведений общепита, расположенных на 16 км центральных улиц столицы. Согласно полученным данным, разница в стоимости аренды на разных улицах поражает.

Чтобы покрыть арендные платежи заведения среднего размера на Патриарших прудах, владельцам необходимо продавать около 5,3 тыс. порций «Негрони» ежемесячно.

При этом на Большой Никитской, где цена коктейля сопоставима (около 1 тыс. руб.), достаточно реализовать в два раза меньше — всего 2,3 тыс. порций.

Наиболее демократичные условия для бизнеса оказались на Маросейке — улице с самой высокой плотностью заведений (7 ресторанов и баров на 100 метров). Здесь для окупаемости аренды требуется продавать 2,1 тыс. коктейлей в месяц.

Исследование выявило любопытный парадокс: цена на один и тот же коктейль может отличаться в четыре раза даже в пределах одного района. Так, «Негрони» в московских заведениях варьируется от скромных 400 руб. до премиальных 1,7 тыс. руб. за порцию.

Методология исследования основана на стандартных формулах расчета окупаемости с учетом средних арендных ставок и маржинальности ресторанного бизнеса. Выбор именно «Негрони» в качестве индикатора не случаен — этот классический итальянский коктейль, состоящий из джина, вермута и биттера, присутствует практически во всех московских барах премиум-сегмента.

Этот необычный аналитический подход продолжает традицию знаменитого «Биг Мак-индекса», но адаптирует его к московским реалиям через призму гастрономической культуры столицы.