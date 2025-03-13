С 1 апреля в России повысят социальные пенсии — в том числе начисления инвалидам всех групп. «Инк» объясняет, кому и на сколько увеличат пенсии по инвалидности.
Повышение пенсий в апреле актуально не для всех граждан с инвалидностью. Те из них, кому положена страховая пенсия, уже получили надбавку в феврале 2025. Апрельская индексация актуальна только для социальных пенсий.
Страховые пенсии получают граждане, у которых есть необходимый трудовой стаж. Чем он больше — тем выше и размер выплат. Остальным положена социальная пенсия, которая имеет фиксированный размер. Есть еще государственные пенсии по инвалидности. Они выплачиваются гражданам, которые получили статус инвалида на государственной службе.
Все социальные пенсии, в том числе и по инвалидности, проиндексируют с 1 апреля на 14,75%.
Размер пенсии зависит от группы инвалидности, а еще на этот показатель влияет то, был ли человек инвалидом с детства или приобрел этот статус в течение жизни. В зависимости от этого пенсия по инвалидности может составлять от 125% до 300% размера обыкновенной социальной пенсии.
|Категория
|Размер пенсии в марте 2025
|Размер пенсии с 1 апреля 2025
|Инвалиды I группы с детства
Дети-инвалиды
|18 455,41 руб.
|21 177,58 руб.
|Инвалиды I группы
Инвалиды II группы с детства
|15 379,72 руб.
|21 177,58 руб.
|Инвалиды II группы
|7 689,82 руб.
|8824,07 руб.
|Инвалиды III группы
|6 536,41 руб.
|7 500,53 руб.
В феврале уже увеличили другой вид матпомощи для инвалидов — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это вид льготы, который положен отдельным категориям населения. В некоторых случаях получатели выплат могут отказаться от прилагающегося набора социальных услуг (НСУ). И тем самым увеличить выплату.
НСУ включает в себя:
Отказаться можно как от части услуг, так и от всех. После февральской индексации размер ЕДВ составил:
|Категория
|Размер ЕДВ после индексации
|Дети-инвалиды
|4164,04 руб.
|Инвалиды I группы
|5830,70 руб.
|Инвалиды II группы
|4164,04 руб.
|Инвалиды III группы
|3333,34 руб.
|Инвалиды боевых действий (с сохранением НСУ)
|6599,58 руб.
|Инвалиды боевых действий (при отказе от НСУ)
|8328,04 руб.
Не только инвалидов ждет повышение выплат с 1 апреля — вырастут социальные пенсии по старости, матпомощь детям, потерявшим кормильца и другим категориям. Полный список опубликовали здесь.