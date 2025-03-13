С 1 апреля в России повысят социальные пенсии — в том числе начисления инвалидам всех групп. «Инк» объясняет, кому и на сколько увеличат пенсии по инвалидности.

Какие пенсии по инвалидности вырастут с 1 апреля 2025

Повышение пенсий в апреле актуально не для всех граждан с инвалидностью. Те из них, кому положена страховая пенсия, уже получили надбавку в феврале 2025. Апрельская индексация актуальна только для социальных пенсий.

Страховые пенсии получают граждане, у которых есть необходимый трудовой стаж. Чем он больше — тем выше и размер выплат. Остальным положена социальная пенсия, которая имеет фиксированный размер. Есть еще государственные пенсии по инвалидности. Они выплачиваются гражданам, которые получили статус инвалида на государственной службе.

На сколько вырастут пенсии по инвалидности

Все социальные пенсии, в том числе и по инвалидности, проиндексируют с 1 апреля на 14,75%.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности, а еще на этот показатель влияет то, был ли человек инвалидом с детства или приобрел этот статус в течение жизни. В зависимости от этого пенсия по инвалидности может составлять от 125% до 300% размера обыкновенной социальной пенсии.

Категория Размер пенсии в марте 2025 Размер пенсии с 1 апреля 2025 Инвалиды I группы с детства



Дети-инвалиды 18 455,41 руб. 21 177,58 руб. Инвалиды I группы



Инвалиды II группы с детства 15 379,72 руб. 21 177,58 руб. Инвалиды II группы 7 689,82 руб. 8824,07 руб. Инвалиды III группы 6 536,41 руб. 7 500,53 руб.

Индексация ЕДВ для инвалидов

В феврале уже увеличили другой вид матпомощи для инвалидов — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это вид льготы, который положен отдельным категориям населения. В некоторых случаях получатели выплат могут отказаться от прилагающегося набора социальных услуг (НСУ). И тем самым увеличить выплату.

НСУ включает в себя:

бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, а в некоторых случаях специальное лечебное питание;

путевки на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний);

бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отказаться можно как от части услуг, так и от всех. После февральской индексации размер ЕДВ составил:

Категория Размер ЕДВ после индексации Дети-инвалиды 4164,04 руб. Инвалиды I группы 5830,70 руб. Инвалиды II группы 4164,04 руб. Инвалиды III группы 3333,34 руб. Инвалиды боевых действий (с сохранением НСУ) 6599,58 руб. Инвалиды боевых действий (при отказе от НСУ) 8328,04 руб.

Не только инвалидов ждет повышение выплат с 1 апреля — вырастут социальные пенсии по старости, матпомощь детям, потерявшим кормильца и другим категориям. Полный список опубликовали здесь.