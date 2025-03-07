С 1 апреля повысят пенсии и выплаты более 4 млн россиян. В частности, индексация ждет получателей социальных пенсий. «Инк.» разобрался, кому и на сколько повысят матпомощь.
В январе и феврале индексация коснулась получателей страховых и военных пенсий, а теперь пришла очередь тех, кому платят социальную матпомощь. Право на такой вид выплат имеют россияне, у которых не хватило стажа и баллов для обычной страховой пенсии. Такое может быть, к примеру, если человек не работал официально или был трудоустроен недолго.
Пенсионные баллы — это единицы, в которых оценивается каждый год официальной трудовой деятельности гражданина. Проверить количество накопленных баллов можно на сайте или в отделении Социального фонда России (СФР), а также выписку можно заказать через почту.
Для получения социальных пенсий по старости выше возрастной порог — выплаты назначают женщинам с 65 лет, а мужчинам — с 70.
Пример: Мария Ивановна — гражданка России, ей 72 года. Она большую часть жизни работала неофициально, ухаживала за больными родственниками и подрабатывала на дому. В результате у Марии Ивановны нет достаточного стажа, чтобы получать страховую пенсию по старости. В 70 лет она обратилась в Социальный фонд России и ей была назначена социальная пенсия по старости.
В 2025 году повышение будет значительнее, чем годом ранее. Индексация запланирована на уровне 14,75%, в то время как в 2024 году пенсии увеличили всего лишь на 7,5%.
Размер социальной пенсии по старости до индексации составляет 7 689,83 руб. Соответственно, после запланированного повышения он вырастет до 8 824,08 руб.
Социальные пенсии в России получают около 3,5 млн человек. Но не все эти люди не накопили стаж и пенсионные баллы. К получателям социальных пенсий относятся и другие категории населения:
Также социальная пенсия используется как основа для расчета других видов государственных пенсий. Повышение ждет следующие категории:
Полный список получателей таких выплат содержится в законе № 166-ФЗ. В некоторых регионах предусмотрена отдельная индексация выплат. К примеру, повышение матпомощи ждет ветеранов труда Орловской области, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или представителей малочисленных народов Севера.
Государственные пенсии получают около 700 тыс. граждан РФ. Таким образом, в целом индексация затронет порядка 4,2 млн человек.
Социальные пенсии увеличат для всех категорий граждан с инвалидностью. Представим данные в виде таблицы:
|Категория
|Размер пенсии до индексации
|Размер пенсии после индексации
|Инвалиды I группы с детства
Дети-инвалиды
|18 455,41 руб.
|21 177,58 руб.
|Инвалиды I группы
Инвалиды II группы с детства
|15 379,72 руб.
|17 648,23 руб.
|Инвалиды II группы
|7 689,82 руб.
|8824,07 руб.
|Инвалиды III группы
|6 536,41 руб.
|7 500,53 руб.
Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом проиндексировали с 1 февраля. Раньше она составляла 10 тыс. рублей, но с учетом уровня инфляции в 9,5% выросла до 10 950 руб.