С начала 2025 года около 9 млн работающих пенсионеров будут получать проиндексированную пенсию. Об этом агентству ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также ранее отметил, что в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года.

Нилов заявил, что речь идет об около 9 млн работающих пенсионеров, кто получит уже проиндексированные пенсии. По его словам, прогнозный индекс инфляции составляет 7,3%, но также отметил, что у правительства есть право «доиндексировать» пенсии.

Ранее президент России Владимир Путин также подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Размер прибавки будет рассчитываться от всего объема сформированных пенсионных прав, а начисление индексации за период с 2016 по 2024 год будет осуществляться, как и сейчас, после завершения трудовой деятельности.

Но предпочтения россиян в отношении размера будущей пенсии с начала года изменились. К такому выводу ранее пришли аналитики «Страхового дома ВСК». В целом, граждане считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тыс. руб.