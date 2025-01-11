Поскольку цифровые платежи превращаются в стратегические активы, Индия предлагает образец решения для других стран, стремящихся снизить зависимость от западных платежных сетей.

Регуляторы по всему миру ужесточают контроль над Visa и Mastercard из-за комиссий, взимаемых ими с продавцов, но Индия выбрала другой путь: создание конкурирующих платежных сетей, которые все больше вытесняют международные карточные сети.

Стратегия Индии основана на Едином платежном интерфейсе (UPI) — системе, существующей уже девять лет и позволяющей потребителям и продавцам обходить традиционные сети карт, напрямую подключая банковские счета с помощью QR-кодов и номеров телефонов.

По данным анализа Bernstein, в настоящее время сеть UPI ежемесячно обрабатывает более 13 млрд транзакций в режиме реального времени — это около 71% всех транзакций в самой густонаселенной стране мира — и на ее долю приходится 36% всех потребительских расходов в стране.

Резкий успех UPI не остался незамеченным. Местное правительство использовало систему, чтобы перестроить свой рынок кредитных карт с помощью RuPay, собственной карточной сети. RuPay имеет решающее преимущество: это единственная платежная система, которой разрешено обрабатывать транзакции по кредитным картам через UPI.

Эта эксклюзивность, предоставленная только в 2022 году, оказалась преобразующей: за первые семь месяцев 2025 финансового года RuPay обработала транзакции по кредитным картам UPI на сумму 638 млрд рупий ($7,43 млрд), что почти вдвое больше, чем годом ранее.

По данным Bernstein, сейчас эти цифры составляют 28% всех транзакций по кредитным картам в Индии, что на 10% больше, чем в прошлом году. (Данные RuPay по кредитным картам не включают считывания в торговых точках и некоторые другие транзакции, поскольку эти данные недоступны, поэтому его доля на рынке, вероятно, еще выше).

А в прошлом году власти начали активную работу по дальнейшей популяризации кредитных карт RuPay, чему поначалу сопротивлялись многие банки, ссылаясь на опасения по поводу потери комиссий за обмен деньгами.

Стратегия предполагает тщательную калибровку комиссий. Кредитные карты RuPay на UPI взимают с торговцев плату только за транзакции на сумму более ₹2000 ($23,3). Такая структура особенно привлекательна для малого бизнеса, который исторически сопротивлялся кредитным картам, чтобы избежать уплаты комиссий торговцам, поскольку средняя кредитная транзакция UPI в настоящее время составляет менее ₹1000.

Более того, в прошлом году центральный банк Индии приказал кредиторам позволить потребителям выбирать свою сеть карт при получении или продлении кредитных карт, запретив эксклюзивные соглашения с глобальными сетями. В августе Национальная платежная корпорация Индии (NPCI), которая контролирует как UPI, так и RuPay, поручила банкам гарантировать, что держатели карт RuPay получат те же вознаграждения, что и другие сети.

Инициатива приносит результаты: по данным, недавно опубликованным одним из депутатов парламента, на долю RuPay пришлось половина всех новых кредитных карт, выпущенных в Индии в июне 2024 года.

«Если предположить, что привязка UPI останется эксклюзивной для карт RuPay, то RuPay, скорее всего, станет доминирующей сетью для кредитных карт», — говорится в отчете Bernstein, опубликованном в пятницу.

«Как только платежи на основе QR-кода станут доминирующими и для кредитных платежей, кредитные счета банков можно будет напрямую подключить к сети UPI, минуя карты», — пишет исследовательская фирма.

Столкнувшись с таким сильным давлением со стороны местного правительства и меняющимся поведением потребителей, платежные гиганты Visa и Mastercard были вынуждены изменить свои методы работы в Индии. В последние месяцы они сотрудничали с финтехами, чтобы расширить поддержку карт на торговые терминалы на базе UPI, которыми пользуются более 10 млн владельцев магазинов в Индии. До этого те же самые карточные сети не считали возможным работать с такими мелкими торговцами.

Однако эти усилия могут оказаться незначительными. Доля рынка кредитных карт в цифровых платежах Индии упала до 21% в 2024 году с 43% в 2018 году. Для Visa и MasterCard это является реальной угрозой.

С 1 января 2025 года у части карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности. Это может сказаться на их приеме в банкоматах и терминалах. При этом операции по таким картам продолжатся, а проблема затронет менее 1% от всей терминальной сети.