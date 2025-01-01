С 1 января 2025 года у части карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности. Это может сказаться на их приеме в банкоматах и терминалах, сообщает РБК. При этом операции по таким картам продолжатся, а проблема затронет менее 1% от всей терминальной сети.

По словам представителя Национальной системы платежных карт, компания еще в конце октября направила банкам разъяснения о том, какие технические доработки или настройки необходимо провести на стороне банков-эквайеров для продолжения работы карт международных платежных систем с истекшим сроком действия или просроченным сертификатом безопасности.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов. Специалисты НСПК находятся с такими участниками рынка в постоянном контакте, оказывая всю возможную методическую и экспертную поддержку», — пояснил представитель НСПК.

Карты Visa и Mastercard не смогут принимать менее 1% от всей терминальной сети. Представитель пояснил, что такие случаи банки будут решать путем завершения настроек или оперативной замены устройств.

Проблема возникла в результате того, что банковские карты оснащены так называемыми сертификатами эмитента или сертификатами безопасности чипов, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт. Банки закупают их на различные сроки: три года, пять лет и т.д.

В конце 2024 года срок действия сертификатов заканчивается впервые после ухода из России Visa и Mastercard в марте 2022 года. Ранее платежные системы продлевали эти сертификаты, и карты продолжали работать. Теперь же решение об обслуживании карт с истекшими сертификатами в своих POS-терминалах и банкоматах банки будут принимать самостоятельно.

По словам источников РБК, даже если банки примут положительное решение, то такие карты в любом случае станут непригодны для отложенной оплаты, которая применяется, например, в транспорте.

С помощью указанных сертификатов происходит шифрование данных карты во время связи терминала и банка, к которому он подключен, когда покупатель совершает оплату. Как отмечают эксперты, такую схему можно заменить без особых рисков или проблем.

По словам руководителя блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрия Малых, Сбербанк эта ситуация затронет и как банк, выпускающий карты, и как банк, который принимает их к оплате в магазинах.

Он также отметил, что таких карт на рынке становится все меньше. «Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК», — подчеркнул Малых.

В «ВТБ», ситуация с истекшим сроком годности сертификата затронет не более 1% карт на рынке. «Срок действия этого сертификата — лишь один из критериев для терминала для приема или отклонения карты. Банк настроил процессы так, чтобы клиенты могли без перебоев проводить все операции по картам международных платежных систем», — пояснил представитель банка.

С 1 января 2025 года в работе могут быть ограничены карты Visa и Mastercard, выпущенные Т-банком, ранее «Тинькофф». Об этом рассказал представитель клиентской поддержки банка. По его словам, такие карты могут перестать поддерживать часть POS-терминалов и банкоматов, принадлежащих любым банкам, однако проблем с онлайн-платежами быть не должно.

Держатели карт с истекшим сроком годности сертификата безопасности есть также среди клиентов банка «Зенит». Начальник центра кредитных продуктов банка Вадим Зайцев отметил, что существуют риски ограничения их работоспособности. Он добавил, что банк уведомил о проблеме всех клиентов и предложил удобные форматы перевыпуска карт на основе платежной системы «Мир».

В «ОТП Банке» сертификаты безопасности для эмитентов истекают 31 декабря 2029 года и будут поддерживаться и далее, сказал представитель кредитной организации. По его словам, доля карт Visa и Mastercard в общем портфеле банка составляет примерно 30%.

У «Почта Банка» также отсутствуют карты со сроком окончания действия сертификатов эмитента в конце 2024 года. Представитель банка пояснил, что такие сертификаты используются для персонализации карт и влияют на срок их действия.

Большинство клиентов «МТС-банка» уже выпустили себе карты «Мир». «Оставшиеся карты Visa и Mastercard будут продолжать работать после 31 декабря 2024 года. МТС-банк оперативно перевыпустит такие карты для отдельных клиентов в случае необходимости или по запросу», — заявил представитель банка.

Тем временем банк «ВТБ» ранее сообщил о запуске решения для оплаты покупок за рубежом, которое позволит рассчитываться через приложение, используя QR-код. В банке пояснили, что разработанная технология сможет покрыть большую часть форматов QR-кодов в странах запуска решения. При этом список стран, где будет доступен сервис, пока неизвестен.