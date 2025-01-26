Индийские издатели книг вместе с международными партнерами подали иск о нарушении авторских прав против OpenAI в Нью-Дели, сообщает Reuters. Этот иск стал последним в ряде международных дел, направленных на ограничение доступа чат-бота ChatGPT к защищенному авторским правом контенту.

Суды по всему миру рассматривают иски авторов, информационных изданий и музыкантов, которые обвиняют технологические компании в использовании их авторских материалов для обучения систем искусственного интеллекта. Они требуют удаления контента, который был использован для обучения чат-бота. Федерация индийских издателей, расположенная в Нью-Дели, сообщила о подаче иска в Высший суд, который уже изучает похожий иск против OpenAI.

«Мы требуем от суда, чтобы OpenAI прекратила доступ к нашему контенту, защищенному авторским правом, — заявил Пранав Гупта, генеральный секретарь федерации, в интервью, касающемся судебного иска, связанного с краткими описаниями книг в ChatGPT. — Если они не желают сотрудничать с нами по вопросам лицензирования, им следует удалить данные, использовавшиеся для обучения ИИ, и разъяснить, каким образом мы сможем получать компенсацию. Это оказывает влияние на креативность».

OpenAI не ответила на запрос о комментарии по поводу обвинений и судебного иска, который был подан в декабре. Представители компании не раз отвергали подобные обвинения, утверждая, что их системы искусственного интеллекта используют общедоступные данные.

С момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года OpenAI вызвала значительный интерес со стороны инвесторов, потребителей и корпораций в сфере генеративного ИИ. Компания стремится занять лидирующие позиции в гонке за технологическими достижениями в области ИИ после того, как в прошлом году привлекла $6,6 млрд.

Группа индийских издателей планирует присоединиться к иску информационного агентства ANI против OpenAI, что может оказать значительное влияние на правовую базу ИИ в Индии. Юрист Сиддхарт Чандрашекхар отметил, что это дело станет проверкой баланса между защитой интеллектуальной собственности и развитием технологий.

В ответ на иск OpenAI утверждает, что требования об удалении данных нарушают ее юридические обязательства в США, а индийские судьи не имеют права рассматривать дело, поскольку серверы компании расположены за границей. Федерация заявила, что OpenAI предлагает услуги в Индии, поэтому деятельность компании должна регулироваться индийским законодательством.

В пятницу репортер Reuters попросил ChatGPT рассказать о первом томе серии «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг, опубликованном издательством Bloomsbury. ИИ предоставил краткий пересказ содержания каждой главы и ключевых событий, однако отказался делиться полным текстом книги, отметив, что она защищена авторским правом. В ноябре издательство Penguin Random House анонсировало новую инициативу, запрещающую использование любой части своих книг для обучения ИИ.

В декабре Индийская федерация подала заявку, в которой утверждается, что они имеют достоверные доказательства использования OpenAI их литературных произведений для обучения ChatGPT. Один из членов федерации выразил обеспокоенность, что бесплатные краткие изложения могут негативно сказаться на продажах книг, так как читатели могут предпочесть использовать чат-ботов, извлекающих информацию из нелицензированных копий.

Ранее компания OpenAI заявила, что может хранить чаты и скриншоты клиентов, использующих ИИ-агента Operator, в течение 90 дней, даже после того, как пользователь вручную удалит их. Аналогичная политика хранения данных используется для ChatGPT, однако срок хранения данных там составляет всего 30 дней.