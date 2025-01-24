Компания OpenAI заявила, что может хранить чаты и скриншоты клиентов, использующих ИИ-агента Operator, в течение 90 дней, даже после того, как пользователь вручную удалит их. Аналогичная политика хранения данных используется для ChatGPT, однако срок хранения данных там составляет всего 30 дней.

OpenAI утверждает, что политика хранения данных для Operator разработана для борьбы со злоупотреблениями. По словам представителей компании, этот период позволяет им усилить мониторинг мошенничества и обеспечить безопасность продукта, в то же время предоставляя пользователям контроль над их данными.

OpenAI выпустила Operator в виде предварительной исследовательской версии для подписчиков тарифного плана ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. Сервис представляет собой ИИ-агент общего назначения со встроенным браузером, который может самостоятельно выполнять определенные действия на веб-сайтах.

Компания утверждает, что Operator может автоматизировать такие задачи, как бронирование жилья, заказ столиков в ресторанах и покупки в интернете. В интерфейсе приложения можно выбрать несколько категорий задач, включая покупки, доставку, обеды и путешествия.

Operator делает скриншоты встроенного браузера, чтобы понять, как и когда выполнять действия в приложениях, например, когда использовать кнопки и какие формы заполнять. При этом он не делает скриншотов, когда ему нужен пароль. OpenAI называет такой режим «взять управление на себя».

Тем не менее, некоторые пользователи могут опасаться предоставлять скриншоты своих действий в Интернете компании, которая может хранить их до трех месяцев. OpenAI отмечает, что, как и в случае с ChatGPT, доступ к данным Operator может быть предоставлен «ограниченному числу уполномоченных сотрудников компании» и «доверенным поставщикам услуг» для таких целей, как расследование злоупотреблений и решение юридических вопросов.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал о том, как он видит будущее компании и индустрии в целом. В частности, он заявил, что направление развития не изменится, а в планах OpenAI — создание общего ИИ (AGI) и даже «сверхинтеллекта».