Индия закрепила статус одного из крупнейших мировых рынков IPO. Сумма на первичных публичных размещениях с начала года достигла $6,7 млрд, что превышает прошлогодний показатель в $5,4 млрд за аналогичный период. Об этом пишет The Financial Times (FT).

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Издание со ссылкой на данные платформы Dealogic отмечает, что страна занимает первое место по объему IPO среди рынков за пределами США. Ожидается, что такие крупные сделки, как размещение финансовой компании Tata Capital на $2 млрд, могут поднять общий объем за год выше прошлогодних $21 млрд.

Экономика страны восостанавливается после замедления, вызванного тарифами США и краткосрочным всплеском конфликта с Пакистаном. Индекс Nifty 50, объединяющий крупнейшие компании, вырос на 7% с начала года и приближается к рекордным значениям.

Снижение ставок и налоговые льготы для населения подогревают интерес розничных инвесторов, которые активно вкладывают средства в паевые фонды. По оценкам Goldman Sachs, приток средств от местных инвесторов составил $42 млрд, что компенсировало отток $8 млрд со стороны иностранных институциональных инвесторов, обеспокоенных высокими оценками акций.

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Компании спешат воспользоваться благоприятной конъюнктурой. На этой неделе о планах IPO объявил совместный фонд ICICI Prudential Asset Management, который может стать третьим размещением стоимостью свыше $1 млрд в этом году. Успех недавних IPO, таких как HDB Financial Services (+5% с дебюта на $1,5 млрд) и Hexaware (+15% после привлечения $1 млрд), укрепляет уверенность эмитентов.

Однако неопределенность сохраняется: отсутствие торговой сделки с США и угроза новых тарифов от президента Дональда Трампа могут сдерживать рынок.