Индийский регулятор рынка ценных бумаг SEBI рассматривает возможность разработки собственной модели искусственного интеллекта для финансового сектора. Она может помочь выявлять риски, совершенствовать надзор за торгами и повышать безопасность рыночной инфраструктуры.

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Индия рассматривает возможность создания собственной модели искусственного интеллекта, специально предназначенной для рынка ценных бумаг. Об этом 28 октября заявил глава Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) Тухин Канта Пандеи на саммите в Мумбаи.

По его словам, модель может стать частью национальной цифровой инфраструктуры. Такой подход позволит развивать ИИ-решения под внутренним контролем и учитывать особенности индийского финансового рынка.

Регулятор рассчитывает, что искусственный интеллект поможет улучшить оценку рисков, качество услуг и надзор за финансовыми операциями. Такие инструменты также могут ускорить анализ данных и выявление подозрительных закономерностей, требующих дополнительной проверки.

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Параллельно SEBI внедряет рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) по использованию ИИ в надзорной деятельности. Цель — укрепить управление рисками и сформировать гибкую систему регулирования новых технологий.

При этом внедрение ИИ требует надежных данных, эффективного контроля за работой моделей и четкого распределения ответственности за принимаемые решения.

Помимо развития ИИ, SEBI намерен пересмотреть отдельные требования к зарубежным инвесторам. Регулятор планирует опубликовать консультационный документ, чтобы собрать мнения участников рынка о возможности привести индийские правила в большее соответствие с международными стандартами.

По словам Пандеи, Индия уже упростила доступ к рынку и цифровую регистрацию иностранных инвесторов, однако некоторые требования по-прежнему остаются более сложными, чем в других крупных юрисдикциях.

Глава SEBI отметил, что для реализации экономических амбиций стране необходимы как внутренний, так и иностранный капитал. Международное участие может не только расширить источники финансирования, но и привлечь дополнительную экспертизу.

Пока речь идет о рассмотрении инициативы, а не о запуске готовой системы. Конкретные сроки разработки собственной ИИ-модели и детали ее применения регулятор пока не объявил.

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