ИИндийский телеком-оператор Reliance Jio, подконтрольный бизнесмену Мукешу Амбани открыл сервис облачных компьютеров JioPC для всех пользователей интернета в стране. Оформить отдельную подписку теперь можно независимо от оператора связи или интернет-провайдера.

Unsplash

JioPC запустили в июле 2025 года, но до сих пор им могли пользоваться только абоненты домашнего интернета JioHome. Теперь компания предлагает владельцам старых устройств подключать облачные ресурсы вместо покупки новой техники. По утверждению Jio, доступ к мощности для современных ИИ-приложений можно получить даже с компьютера восьмилетней давности.

JioPC запускает виртуальный рабочий стол в облаке Jio и выводит его в браузере на ноутбуке или настольном компьютере пользователя. Базовая конфигурация включает четыре виртуальных процессорных ядра, 8 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ хранилища, максимальная — восемь ядер, 16 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.

Тарифы начинаются с 1 тыс. рупий, или примерно $11, за два месяца. Годовая подписка на конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ хранилища стоит 4 тыс. рупий, или около $42, а максимальный вариант с 16 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища — 5 тыс. рупий, или $53.

Читайте также В России хотят ускорить переход госструктур на облачные ИИ-платформы

По оценке исследовательской компании IDC, в 2025 году в Индии использовали более 65 млн персональных компьютеров. Около 34 млн устройств приходилось на частных пользователей, еще 31 млн — на бизнес. К концу 2026 года компьютерный парк страны может приблизиться к 69 млн устройств.

Компьютеры в Индии стали менять реже, рассказал TechCrunch старший аналитик IDC Бхарат Шеной. Потребители и малый бизнес сейчас обновляют устройства раз в пять-шесть лет против четырех-пяти лет в 2022 году, а корпоративные клиенты растянули цикл замены примерно с трех до четырех лет.

Jio рассчитывает продлить срок службы техники за счет облачной модели. Основные вычисления и хранение данных происходят в дата-центрах компании, а пользовательский компьютер фактически работает как терминал. Благодаря этому Jio может увеличивать доступные клиенту ресурсы без замены его устройства.

Вице-президент CyberMedia Research Прабху Рам считает, что JioPC может сформировать новый рынок. Пользователи будут платить за доступ к вычислительным ресурсам вместо того, чтобы регулярно вкладываться в обновление оборудования.

Читайте также ИИ в облаках: один из крупнейших облачных провайдеров удвоил рост на новом спросе

По мнению Рама, облачная модель вряд ли вытеснит обычные компьютеры. Скорее, рядом с ними появится отдельный чувствительный к цене сегмент — для домохозяйств, студентов и других пользователей, которые из-за высокой стоимости прежде вообще не рассматривали покупку нового компьютера с поддержкой ИИ.

Шеной называет еще одним препятствием привычку индийских пользователей владеть компьютерами, а не платить за них как за услугу. Jio предстоит доказать, что постоянная подписка оправдывает отказ от некоторых преимуществ обычного ПК — прежде всего от возможности работать без подключения к интернету.

В небольших городах зависимость от качества связи может стать главным слабым местом JioPC — любой сбой сразу отразится на работе сервиса. За ту же чувствительную к цене аудиторию будут бороться восстановленные компьютеры — они дешевле новых и не привязывают владельца к постоянному интернет-соединению. Вопросы вызывает и обозначение «ПК с поддержкой ИИ»: Jio не раскрыла характеристики оборудования, обслуживающего облачный сервис, а в опубликованных спецификациях не упомянуты отдельные ускорители для локальной работы генеративных моделей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.