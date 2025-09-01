Индонезия, которая по-прежнему остается одним из самых популярных туристических направлений для граждан России, вводит новые правила въезда. Теперь при посещении страны россияне должны предъявить электронную декларацию All Indonesia (E-CD).

Jeremy Bishop, Unsplash

На первом этапе, начиная с 1 сентября 2025 года, требование будет распространяться только на пассажиров, прилетающих в крупнейшие аэропорты страны — Джакарты, Бали и Сурабаи. Однако уже с 1 октября те же правила начнут действовать во всех аэропортах Индонезии без исключения.

Как уточняет Telegram-канал «Улететь», декларацию необходимо заполнить заранее, но не раньше чем за три дня до планируемого вылета. При этом важно учитывать, что новый документ не является заменой визы. Для въезда в страну туристам по-прежнему нужно оформлять визу: либо заранее онлайн, либо уже после прибытия — в аэропорту Индонезии.

В «Улететь» также сообщили, что с 1 сентября Латвия вводит новое правило для граждан «третьих стран», включая россиян: для въезда необходимо заранее заполнить электронную анкету ETA на сайте eta.gov.lv не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.