Министерство цифровых технологий Индонезии потребовало от Google объяснить причины массового удаления YouTube-каналов, поддерживавших правительство страны. Речь идет более чем о 19 тыс. аккаунтов, заблокированных за три месяца. Власти опасаются, что действия компании могут быть неправильно истолкованы.

A Chosen Soul, Unsplash

Поводом для разбирательства стал ежеквартальный отчет Google об операциях влияния за третий квартал 2026 года, опубликованный 30 октября. Согласно документу, с июля по сентябрь компания удалила более 19 тыс. каналов, связанных с поддержкой индонезийского правительства и его администрации. По количеству заблокированных аккаунтов Индонезия заняла первое место в отчете, опередив Китай и Россию.

После встречи с представителями Google Indonesia индонезийское министерство запросило у компании подробную информацию о причинах блокировок. В частности, власти хотят получить описание методологии выявления подобных аккаунтов, процедуры проверки, критериев точности и возможных ошибок системы.

Кроме того, правительство попросило объяснить, как Google определяет страну происхождения авторов контента и операторов каналов, попавших под санкции.

В Google, комментируя ситуацию, заявили, что компания регулярно выявляет и пресекает скоординированные операции влияния в рамках глобальной политики по защите своих платформ, включая YouTube. Представитель также подчеркнул, что правила применяются одинаково независимо от политических взглядов пользователей.

При этом компания не раскрыла конкретные причины столь масштабной блокировки в Индонезии и не пояснила, какие именно признаки позволили отнести удаленные каналы к скоординированным операциям влияния.

Ситуация развивается на фоне снижения популярности президента Индонезии Прабово Субианто. На фоне недовольства экономической ситуацией и его ключевыми социальными программами уровень одобрения главы государства в июле опустился до 51%. Для сравнения, в ноябре прошлого года этот показатель составлял около 80%.

Индонезийские власти пока не обвиняют Google в политической предвзятости, однако требуют прозрачности и доказательств того, что массовое удаление каналов было обоснованным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.