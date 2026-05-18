Число салонов и бьюти-студий в России продолжает расти, но сама индустрия за последние годы заметно изменилась. За год количество точек увеличилось почти на 9% и превысило 127,5 тыс., однако этот рост уже не означает возвращения к классической модели салонного бизнеса.

Сейчас отрасль скорее живет в режиме постоянной перестройки. Новые точки продолжают открываться, но почти столько же закрывается: в начале 2026 года было зарегистрировано около 5,9 тыс. новых бизнесов при сопоставимом количестве закрытий за квартал. В результате рынок не столько расширяется, сколько перераспределяется между новыми форматами.

На практике это видно по тому, как меняется сама структура бизнеса. Классические салоны все чаще уступают место более гибким форматам — небольшим студиям, отдельным кабинетам и рабочим местам, которые мастера арендуют под себя и используют без привязки к крупным сетям.

Эта тенденция отражается и в структуре рынка. Более 92% участников отрасли сейчас работают как индивидуальные предприниматели. Юридические лица постепенно отходят на второй план, а сама индустрия становится более персонализированной и фрагментированной.

Сами мастера все чаще уходят из салонов и начинают работать напрямую с клиентами. Форматы могут быть разными, но логика везде схожая: меньше постоянных затрат, больше контроля над расписанием и доходом.

При этом цены в индустрии продолжают расти. За последний год бьюти-услуги подорожали в среднем на 10–15% — в том числе из-за роста расходов на материалы, аренду и продвижение. Несмотря на это, спрос остается стабильным. По итогам 2025 года оборот рынка превысил 321 млрд руб., а средний чек вырос примерно на 7%.

По сути, потребители не стали реже пользоваться бьюти-услугами, но сама модель их потребления изменилась. Она стала более частной и менее привязанной к классическим салонам. Дополнительно это поддерживает спрос на недорогое оборудование и подержанную технику для небольших кабинетов — особенно в сегментах маникюра и косметологии.

В результате рынок постепенно уходит от модели салона как центра индустрии и превращается в сеть частных практик, где ключевую роль играют уже не сети, а отдельные мастера.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.