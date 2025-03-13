Банк России опубликовал новый среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз до 2027 года. Эксперты подготовили его в рамках коммуникации перед заседанием совета директоров регулятора 21 марта, где будет обновлено решение о ключевой ставке. По словам аналитиков, по-прежнему нет причин для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году и указали на риски со стороны бюджета. При этом они считают, что динамика потребительских цен заметно остывает.

Прогноз экономистов в отношении инфляции на конец 2025 года повысился за месяц на 0,2% и достиг 7%. Это соответствует нижней границе ожидаемого диапазона Центробанка в 7–8%.

Повышение показателя стало результатом уменьшения ожидаемого среднегодового курса рубля к доллару и повышения объемов импорта в ближайшие три года. На столько же, до 4,8%, увеличился и консенсус-прогноз инфляции на 2026 год.

Таким образом, по мнению регулятора, возвращение динамики потребительских цен к 4% возможно лишь в 2027 году и при условии снижения ключевой ставки в обозримом будущем. В 2025 году ее ожидаемый среднегодовой размер составляет 20,1%, что на 0,4 п. п. ниже предыдущего прогноза.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» пояснили, что это подразумевает снижение ключевой ставки, начиная с третьего квартала 2025 года примерно до 17% к концу года.

В свежем обзоре бюллетеня «О чем говорят тренды» аналитики Центробанка фиксируют набор предпосылок для дезинфляции при сохранении жесткой денежно-кредитной политики в течении «продолжительного времени». Регулятор оценивает среднюю ставку в текущем году в диапазоне 19-22% при среднегодовой инфляции в 9,1-9,8%, что делает реальную ставку выше 10%.

Аналитики Института Гайдара (ИЭП) в обновленном мониторинге экономической ситуации считают важным фактором высокой инфляции бюджетно-налоговую политику, которая ведет к быстрому расширению денежного предложения. В связи с этим, устойчивое торможение инфляции возможно при нормализации параметров бюджетно-налоговой политики, которая пока запланирована на 2025 год.

По мнению экспертов ИЭП и ЦБ, ключевым фактором повышенной инфляции по-прежнему остается превышение спроса над предложением. Рост реального ВВП по итогам четвертого квартала 2024 года на 3,8% в годовом выражении привел к увеличению разрыва выпуска на 0,7% — до 1,8%, что стало одной из причин стабильно высокого инфляционного давления осенью и зимой прошлого года.

При этом, по данным Росстата, инфляция в феврале (10,1% в годовом выражении) и первые десять дней марта продолжала замедляться. С поправкой на сезонность в годовом выражении она была около 8% против более 11% в январе 2025 года на фоне заметного охлаждения потребительского спроса.

«Если мартовские цифры будут близкими к 8%, то инфляция за первый квартал будет прилично ниже цифры, которая присутствовала в комментарии к прогнозу Банка России (10,2% с учетом сезонности в годовом выражении, SAAR)», — заключил Егор Сусин из «Газпромбанка».