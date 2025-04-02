Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о борьбе с кибермошенниками. В качестве одного из положений документ предусматривает создание государственной информсистемы (ГИС) для противодействия правонарушениям с использованием интернет-технологий. Эксперты рассказали «Инк.» об эффективности этой и других новых мер.

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Специалисты рассчитывают, что новая ГИС улучшит координацию в борьбе с кибермошенниками. «Система объединит усилия отдельных ведомств в решении общей задачи — предотвращении киберпреступлений. Сейчас каждое из них действует в пределах своей юрисдикции, что усложняет получение доступа к информации других ведомств и юрлиц, например банков», — рассказал директор портфеля продуктов экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол» Игорь Душа.



Любая координация действий идет на пользу, когда речь идет о борьбе с мошенниками, против которых надо действовать оперативно, утверждает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. «Но надо дождаться момента, когда эта система заработает, потому что не секрет, что многие инициативы в области цифровизации через какое-то время, к сожалению, могут обрасти излишней бюрократией», — добавил он.



«От телефонного мошенничества в России страдают все: и пользователи, и бизнес. Легенды и схемы злоумышленников постоянно усложняются, для противодействия им необходимо постоянно вводить новые меры», — подчеркивает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По данным приложения Kaspersky Who Calls, в 2024 году доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, выросла на 18% по сравнению с 2023 годом и составила 61%. Различные спам-звонки в 2024 году получали больше 90% пользователей. «Регуляторные меры — важный шаг в борьбе с телефонным мошенничеством. Они сдерживают рост количества атак, тем самым помогая вывести ситуацию на плато», — отметил Голованов.

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Помимо создания ГИС для борьбы с такими правонарушениями закон предусматривает и другие меры, в частности запрет сотрудникам банков, госучреждений и операторов использовать иностранные мессенджеры для звонков и сообщений клиентам. Кроме того, пользоваться сим-картой сможет только владелец, а передавать ее можно будет исключительно близким родственникам.

В пресс-службе МТС «Инк.» сообщили, что окончательно конфигурации систем и формат обеспечения взаимодействия компаний и регуляторов будет определен на уровне подзаконных актов, и только после их утверждения можно будет говорить о конкретных условиях, сроках и возможных сложностях выполнения требований закона. На необходимость дождаться принятие нормативного акта во исполнение закона также указали в пресс-службе «Мегафона».