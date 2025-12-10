Медиа для предпринимателей «Инк» и журнал «Москвичка» представляют результаты совместного проекта «Мода как бизнес: главные российские бренды». Редакции подготовили карту нового российского fashion-рынка, в которую вошли 38 ключевых имен — от крупных холдингов с миллиардными оборотами до молодых марок, только формирующих собственный язык.

Проект задуман как двойная оптика: «Москвичка» анализирует эстетику, стиль и культурный контекст, а «Инк» разбирает экономику — бизнес-модели, стратегии роста и устойчивость компаний. В результате мода рассматривается не только как визуальный феномен, но и как полноценная индустрия с собственными правилами игры и финансовой логикой.

Совладелец и издатель «Инка» Мария Лапук отмечает, что подобных примеров сотрудничества между разными типами медиа сегодня немного.

«И пусть это будет тот пример, когда глянец и медиа про бизнес объединились, чтобы вместе погрузиться в fashion-рынок, изучать как он устроен в плане денег и моды», — говорит она.

Лапук убеждена, что союз оказался логичным форматом для такого разговора, и выражает надежду, что материал будет полезен самой индустрии и интересен читателям.

В свою очередь издатель «Москвички» Дарья Решке отметила, что от всех медиа сегодня ждут новых имен.

«Это уже не просто преимущество, это миссия СМИ. Open call — кропотливое, но необходимое задание. Рада, что помимо оценок действующих игроков попробовали в провидение», — сказала она и добавила, что рассчитывает на верно сделанные ставки с опорой на свой опыт и опыт экспертов.

Отбор брендов проходил в два этапа. Сначала редакции сформировали три ключевые категории: крупнейшие компании с выручкой от 5 млрд руб., самые влиятельные бренды, меняющие рынок продуктом или идеологией, и самые перспективные проекты возрастом до трех лет. Такой подход позволил показать рынок не как плоский список, а как живую систему с разными уровнями зрелости и влияния.

Для отбора молодых марок был проведен open call: почти 80 заявок оценивали независимые эксперты. В состав жюри со стороны «Москвички» вошли историк моды Ольга Михайловская, редактор раздела «Мода» в MUR Марат Мингалимов, стилист и дизайнер Лина Дембикова, а также PR-директор конкурса «Нити» Катя Минкевич и главред журнала Дарина Алексеева. Со стороны «Инка» — коммерческий директор LaModa Евгений Богданов, CEO Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, управляющий партнер фонда «Тилтех капитал» Илья Кобяков, глава Trend Island Николай Константинов и Мария Лапук.

Эксперты оценивали качество продукта, понимание трендов и коммерческую устойчивость брендов — именно эти критерии стали ключевыми при формировании финального списка. В результате проект объединил как уже масштабные бизнесы, так и новые имена, которые только начинают формировать лицо российской моды.

Редакционные материалы «Москвички», посвященные стильной и визуальной сторонам рынка, собраны под тэгом «мода_как_бизнес». Публикации «Инка» про бизнес-аспекты индустрии — деньги, стратегии и управление ростом, доступны на сайте медиа по тэгу «Мода как бизнес». Там мы превратили беседу двух медиа о моде в разговор о полноценной отрасли экономики.