Иностранные торговые платформы с оборотом от 100 млн руб. в месяц могут обязать регистрировать российское юрлицо, подключаться к государственным информационным системам и обеспечивать исполнение решений о возврате денег покупателям. Такие меры предложил Совет Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции, чтобы уравнять условия работы зарубежных площадок и российских маркетплейсов.

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Инициатива прозвучала на заседании Совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики. По мнению участников обсуждения, иностранные продавцы сейчас могут работать в России с меньшими регуляторными издержками, чем отечественные компании. Это касается, в частности, маркировки товаров, сертификации и подключения к государственным информационным системам.

По данным Data Insight, оборот российской интернет-торговли по итогам 2025 года достиг 11,5 трлн руб., увеличившись за год на 28%. На нее пришлось 18,8% розничного рынка — вдвое больше, чем пять лет назад. Объем трансграничной торговли составил около 440 млрд руб., или 3,8% рынка. По оценкам участников обсуждения, к концу 2026 года ее доля может вырасти до 4,5%.

Председатель Совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров обратил внимание на разницу в масштабах российских и азиатских площадок. По приведенным им данным, оборот Taobao и Tmall в 2024 году превысил 107 трлн руб., Pinduoduo — 69 трлн руб., а выручка JD составила более 15 трлн руб. Эксперт считает, что по мере расширения трансграничной торговли различия в требованиях могут усиливать позиции зарубежных конкурентов.

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Пакет предложений предусматривает, что иностранные площадки с месячным оборотом от 100 млн руб. должны будут зарегистрировать юрлицо в России в течение 90 дней и выполнять российские требования. Для обеспечения возврата средств покупателям предлагается установить финансовую гарантию в размере 50 млн руб. с возможностью списания при нарушениях и обязательным пополнением каждый квартал.

Еще одна мера — подключение к государственным информационным системам при среднесуточной аудитории от 100 тыс. пользователей. Сейчас таких систем 12, но в перспективе их число может вырасти до 14. Кроме того, ТПП предлагает обязать иностранные платформы принимать цифровой рубль, применять те же правила по НДС и таможенным пошлинам, что и российские компании, и исполнять судебные решения.

Заместитель директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Илья Кабанов сообщил, что российские требования уже можно распространять на иностранные площадки, включенные в реестр посреднических цифровых платформ. Сейчас в нем числятся две платформы, в том числе AliExpress. Для включения необходимо иметь среднесуточную аудиторию не менее 100 тыс. пользователей в течение года. Реестр обновляют ежегодно к 1 июля.

По итогам 2026 года перечень площадок, претендующих на включение в реестр, может расшириться. Ведомствам предстоит проанализировать данные об аудитории. Минэкономразвития также готовит поправки в закон № 289-ФЗ, касающиеся недискриминационных комиссий маркетплейсов. Отдельным направлением остается регулирование трансграничной торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке.

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