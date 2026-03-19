Минцифры подготовило проект требований к оборудованию базовых станций пятого поколения, согласно которому при подключении смартфонов к вышкам должен использоваться российский алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»). Иностранные стандарты — европейский SNOW, американский AES и китайский ZUC — разрешат применять только до 2032 года.

Участники рынка называют вопрос шифрования одним из самых болезненных при развертывании 5G в России. Технически внедрить отечественные алгоритмы в сетевое оборудование возможно, но убедить мировых производителей смартфонов добавить их в свои устройства будет крайне сложно. С 2022 года российские организации исключены из международных органов стандартизации ETSI и 3GPP, что осложняет продвижение национальных крипторешений.

В Минцифры пояснили, что финальная версия документа еще дорабатывается совместно с органами безопасности. Ведомство подтвердило намерение сделать отечественную криптографию приоритетной, но допустило использование иностранных алгоритмов на переходный период.

Запуск 5G в 2026 году на первом этапе возможен с зарубежными оборудованием и алгоритмами, уточнили в министерстве. Это позволит операторам начать оказывать услуги, используя уже доступные на рынке базовые станции и смартфоны.

Проблема в том, что отечественное шифрование требует не только совместимого сетевого оборудования, но и чипсетов в абонентских устройствах. Российских базовых станций для 5G пока недостаточно, а о разработке отечественных чипсетов для смартфонов никто не заявлял.

Операторы связи и производители гаджетов, включая Apple и Samsung, от комментариев отказались. В компании Fplus указали на дополнительные риски для вендоров: затраты на сертификацию, изменение производственных циклов, технологические сложности и вопросы секретности при передаче решений китайским партнерам.

Эксперты оценивают инициативу неоднозначно. Тимофей Воронин из Центра компетенций НТИ на базе МГУ поддерживает идею с точки зрения безопасности и снижения зависимости от импорта, но признает, что без совместимых зарубежных устройств развертывание 5G может пойти не по плану. Решение он видит в переговорах с вендорами о внедрении российской криптографии.

Леонид Коник из ComNews Research сомневается в успехе таких переговоров. На Россию приходится не более 2% мирового рынка сотовой связи и мобильных устройств, и ради этой доли производители вряд ли пойдут на доработку продукции. Он напоминает об игнорировании Apple требований о предустановке RuStore и мессенджера Max на iOS-устройства.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков обращает внимание на риски для абонентов. Без совместимых с 5G-смартфонов люди останутся на 3G и LTE, а новые сети не смогут снять нагрузку со старых стандартов. При этом эксперт считает разумным введение переходного периода до 2032 года — это дает время для переговоров и поиска компромиссов.

