После недели масштабных перебоев Москва начала возвращаться к цифровой жизни. Пользователи и эксперты зафиксировали 16–17 марта ослабление ограничений доступа в сеть. В центральных районах города, где в выходные мобильный интернет полностью отсутствовал, вновь стали доступны сервисы из «белых списков», хотя «мертвые зоны» никуда не делись — например, на Кольцевой линии метро связи по-прежнему нет.

Власти официально не комментируют ситуацию. Представитель телеком-отрасли на условиях анонимности объяснил, что методы блокировок разнятся в зависимости от района: где-то отключают базовые станции полностью, оставляя людей без интернета, где-то работают точечные ограничения с сохранением доступа к социально значимым ресурсам.

Бизнес продолжает адаптироваться к нестабильной работе сетей. Совладелец сети ресторанов «Честная рыба» Ян Дмитренко отметил, что критических провалов в деятельности нет, но локальные трудности сохраняются — проблемы возникают с геолокацией при доставке заказов и оплатой через СБП.



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связал ослабление ограничений с их чрезмерностью и общественным резонансом. По его словам, блокировки затронули даже те российские ресурсы, которые не планировали отключать, и теперь требуется более тонкая настройка системы.

Бизнес ищет способы выжить в новых условиях. Директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сообщил, что компании активно расширяют зоны покрытия корпоративного Wi-Fi, стремясь обеспечить связью не только офисы, но и прилегающие территории. Он также прогнозирует увеличение числа заявок на включение в «белые списки» Минцифры.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что в перечни пора включать производителей «умной» электроники. Без доступа к сети перестают работать газовые котлы с сим-картами, гаражные ворота и камеры видеонаблюдения. Правда, с камерами все сложно — они могут транслировать чувствительную информацию, поэтому иностранным вендорам доступ в список могут и не дать.

Сервисы аренды самокатов уже нашли выход. В «Юренте» сообщили, что компания входит в «белый список» как структура МТС и дополнительно тестирует возможность аренды через СМС. Whoosh тоже внедрил технологию управления поездками через сообщения, но полностью проблема не решена, поэтому оператор подал документы на включение в реестр Минцифры.

Ранее сообщалось, что продажи Wi-Fi-роутеров в Москве взлетели в полтора раза, а сроки подключения проводного интернета выросли с недели до трех. Эксперты прогнозируют, что острота проблемы снизится в ближайшие месяцы по мере отладки механизмов ограничений и расширения «белых списков».

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.