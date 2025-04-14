В 2004–2005 годах иностранные квалифицированные специалисты из Европы и США стали активно искать работу в России. Такую тенденцию наблюдают в нескольких кадровых агентствах, которые опросил РБК. По мнению специалистов, интерес топ-менеджеров из Европы к вакансиям в России может продолжаться при условии, что экономическая и геополитическая ситуация останется стабильной.

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Однако на данный момент уровень такого интереса значительно ниже, чем в 2021 году до введения санкций. В первом квартале 2025 года кадровое агентство Addwise зарегистрировало более 20 запросов от руководителей из США, Швейцарии, Италии и Франции, желающих устроиться на работу в России.

Ольга Сабинина, партнер компании executive search Kontakt InterSearch, сообщает, что их команда часто занимается поиском руководителей уровня CEO-1, наблюдая повышенный интерес со стороны кандидатов, которые долгое время жили за границей, но сохранили знания русского языка и культуры.

HR-платформа Skillaz отметила, что больший интерес к работе проявляют иностранные управленцы и высококвалифицированные специалисты.

Ксения Степанова, директор по персоналу, рассказала, что с середины 2024 года и начала 2025-го этот тренд становится все более заметным. Хотя массового потока кандидатов пока нет, количество заявок растет, и сейчас на топовые вакансии приходят две-три заявки от людей с международным опытом.

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Несмотря на растущий интерес к российским вакансиям, уровень топ-менеджеров по количественным показателям все еще не достиг значений 2021 года, сообщила генеральный директор ProfiStaff Ирина Никулина.

Основные причины интереса к работе в России — это ослабление геополитических факторов и значительные карьерные возможности, говорит Никулина. По данным агентства Addwise, привлекательность рынка обусловлена высоким уровнем образования и сбалансированной средой по расовым, религиозным и гендерным критериям.

Наибольшее внимание соискателей привлекают такие сферы, как инфраструктурные проекты, управление финансами, реструктуризация предприятий и стратегический консалтинг, а также управление производством и инвестиции в стартапы.

В дополнение к этому востребованы управление ретейлом, создание бизнес-партнерств и преподавание бизнес-стратегий.

Согласно опросу Американской торговой палаты в России, который был проведен в январе 2025 года, многие иностранные бизнесмены считают свою жизнь здесь достаточно комфортной, несмотря на санкции.

Русским по происхождению управленцам становится все сложнее развивать карьеру в международных компаниях, многие столкнулись со «стеклянным потолком» и протекционизмом: британцы продвигают британцев, а французы — французов, отметила Сабинина.