Российские власти прорабатывают предварительный перечень требований, которые должны будут удовлетворить ушедшие с 2022 года иностранные компании, чтобы иметь возможность вернуться в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным источников, среди возможных требований:

гарантии локализации производства;

обеспечение определенного уровня роботизации мощностей;

передача технологий и организация в России центров научных разработок;

создание совместных предприятий с российскими акционерами либо системообразующими предприятиями.

Источники отметили, что к базовым критериям для компаний, желающих вернуться в Россию, относятся: отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию Вооруженных сил Украины, иноагентов, «нежелательных организаций», и т. д.

Чиновники также обсуждают механизм оценки рисков. Чтобы защитить отечественный бизнес, значимый с точки зрения импортозамещения и развития технологий, российские компании получат возможность предоставлять заключения о целесообразности возврата иностранных конкурентов.

Разработать правила возвращения западных компаний в Россию в марте поручил президент Владимир Путин. По его словам, российские компании должны получить преимущество перед зарубежными игроками.

О подготовке проекта условий для возврата иностранных компаний в Россию 9 апреля сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Документ будет согласован с другими ведомствами, отметил он. Подробности проекта чиновник не раскрыл.