В первом квартале 2026 года въездной туризм в Россию заметно вырос, несмотря на транспортные и геополитические ограничения. Число иностранных туристических визитов составило 293,2 тыс. — на 28,1% больше, чем годом ранее.

Рост продолжил тренд конца 2025 года, когда рынок также начал восстанавливаться. Тогда въездной туризм завершил год с небольшим плюсом, хотя динамика по регионам оставалась неоднородной.

В начале 2026 года основной рост обеспечили Китай, Туркмения, Саудовская Аравия и Индия. На поток повлияли визовые послабления, расширение маршрутной сети и растущий интерес к поездкам в Россию со стороны стран Азии и Ближнего Востока.

Самый сильный спрос пришелся на январь и февраль. Туроператоры отмечали всплеск бронирований из Саудовской Аравии на фоне ожиданий безвизового режима и расширения прямых рейсов. Дополнительно рынок поддержали активность перевозчиков Saudia и Flynas, а также зимний туристический сезон.

Китай продолжил усиливать позиции после введения временного безвизового режима в декабре 2025 года. Основной поток идет в Москву, Санкт-Петербург и на Дальний Восток, тогда как центральные регионы пока получают заметно меньшую долю поездок.

В марте рост частично сдержал кризис авиаперевозок на Ближнем Востоке. Перебои в полетах и закрытие воздушных коридоров привели к отменам туров из ряда стран Азии и Персидского залива. Однако сильные январь и февраль позволили сохранить общий квартальный рост на двузначном уровне.

В рейтинге стран Китай уверенно удерживает первое место: 154,2 тыс. визитов и рост на 44,4%. Туркмения стала второй по темпам роста, заметно увеличив поток и укрепив позиции в первой тройке.

Саудовская Аравия и Индия также быстро росли: число визитов увеличилось примерно на 50% и более чем на 55% соответственно. В то же время часть традиционных рынков просела: заметное падение зафиксировано по ОАЭ, Кубе и Германии.

Эксперты ожидают, что дальнейший рост въездного туризма будет зависеть от новых безвизовых соглашений, стабильности международных рейсов и общей геополитической ситуации.

