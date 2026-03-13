Российские туристы, которые без помощи туроператоров планируют летний отдых в странах Ближнего Востока, заняли выжидательную позицию и пока не отказываются от ранее забронированных поездок. Однако на мартовские даты спрос путешественников переключился на Таиланд, Египет и Турцию, а доля внутренних бронирований за последние две недели заметно выросла, рассказали на форуме MITT эксперты Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). Подробности — в распоряжении «Инка».

Как пояснили в ассоциации, до обострения ситуации на Ближнем Востоке на страны региона приходилось до 10% зарубежных бронирований самостоятельных путешественников. Порядка 90% из них составляли Объединенные Арабские Эмираты. В среднем доля зарубежных заказов отелей у агрегаторов ранее держалась на уровне 20%, тогда как внутренние направления занимали 80%.

Руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон обратил внимание на динамику последних дней. По его словам, за десять дней доля бронирований внутри России выросла с 79% до 86%, прибавив примерно 7 процентных пунктов. Он допустил, что это может быть связано как с сезонными факторами, так и с реакцией туристов на события в ближневосточном регионе.

В «Т-Путешествиях» также фиксируют переориентацию спроса. Бизнес-лидер сегмента по работе с путешественниками в «Т-Банке» Илья Артеменко сообщил, что среди зарубежных направлений сейчас лидируют Турция, Египет и Таиланд, при этом растет интерес и к Китаю. Если напряженность сохранится, часть туристов может окончательно переключиться на внутренние направления, прежде всего на пляжный отдых в Сочи. Однако, предупредил Артеменко, рост спроса способен подстегнуть цены, и тогда путешественники начнут искать более доступные варианты размещения.

Коммерческий директор платформы «Авито Путешествия» Владислава Сакина призвала не рассматривать внутренние курорты как прямую замену Эмиратам. По ее мнению, турист, планировавший семейный выезд в ОАЭ, не обязательно поменяет их на Сочи или Геленджик. Однако он может выбрать альтернативные форматы отдыха в России: загородные поездки, агротуризм, посещение фестивалей и локальных праздников. Этот тренд уже набирает обороты, подчеркнула Сакина. Вместо Дубая путешественник, к примеру, может отправиться в Териберку наблюдать за китами — выбор таких впечатлений внутри страны достаточно велик.

Член совета директоров сервиса «Туту» Игорь Сивец подтвердил, что помимо пляжных направлений рост спроса возможен и на менее массовые, но колоритные локации: малые города центральной России, Мурманск с окрестностями, а также Сибирь.

Директор АТАГ Александр Брагин сообщил, что агрегаторы продолжают в усиленном режиме обрабатывать запросы туристов по ближневосточному направлению. Компании помогают вносить изменения в брони, консультируют клиентов, ведут переговоры с отельерами и перевозчиками, чтобы по возможности отменять поездки без штрафов. Службы поддержки работают круглосуточно, их мощности увеличены. Основной поток обращений с просьбами об отмене касается ближайших мартовских дат. На летние поездки туристы пока только наблюдают за развитием ситуации, запрашивая консультации о возможных дальнейших действиях.

Днем ранее генеральный директор туроператора Anex Эльдар Мусаоглу поделился прогнозом относительно того, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на предпочтения российских туристов в 2026 году. По его мнению, геополитическая напряженность в Персидском заливе неизбежно скорректирует итоговый рейтинг популярных направлений.

Мусаоглу предположил, что в финальную тройку по туроператорским продажам войдут Турция, Египет и Вьетнам. Мусаоглу также сообщил, что около трети клиентов Anex, забронировавших туры в ОАЭ, хотят перенести их на другие направления. При этом снижения летних цен на альтернативные варианты, включая Турцию, пока ожидать не стоит.

