Минэкономразвития предложило ужесточить условия обратного выкупа иностранными компаниями проданных российских активов. Поправки к законопроекту, с которыми ознакомился Forbes, рассмотрят 14 июля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Законопроект, направленный на совершенствование реализации имущественных прав, был внесен в Госдуму в 2020 году, но первое чтение прошел лишь в мае 2022 года. В мае 2025 года думский комитет по вопросам собственности рекомендовал принять документ во втором чтении с поправками, ограничивающими возможности иностранных инвесторов вернуть проданные после февраля 2022 года активы.

Согласно той версии законопроекта, покупатель может в одностороннем порядке отказаться от опциона на обратный выкуп в ряде случаев, включая связь иностранного инвестора с «недружественной» страной, если цена выкупа ниже рыночной и другие.

Поправки Минэкономразвития уточняют механизм отказа. Теперь российская сторона должна оформить отказ от выполнения обязательств через Арбитражный суд Московской области, даже если соглашение предусматривало рассмотрение споров в зарубежных судах. Требования о прекращении права на обратный выкуп в арбитраж должны будут заявлять и профильные ведомства.

Также появились новые критерии отказа. Среди них — публичные заявления иностранного инвестора о прекращении работы в России по политическим мотивам или действия, направленные на закрытие компании, включая уклонение от обязанностей акционера, а также создание препятствий для управления компанией российским менеджментом. Степень таких нарушений может повлиять на размер компенсации, которую иностранцы смогут запросить в течение года после судебного решения.

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Кроме того, для продажи активов российскому лицу не потребуется разрешение правительственной комиссии, если компания подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю. С момента изначальной сделки должно пройти не менее трех лет. Президент России сможет указом устанавливать дополнительные основания для отказа.

Президент Владимир Путин дал поручение определить порядок осуществления права на обратный выкуп российских активов иностранными инвесторами в апреле после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП).

«Понимаю, что некоторые западные собственники были напуганы, не нашли сил перечить своим политическим властям. Именно этим объясняется их поведение. Но на случай, когда ветер поменялся, они все же оставили для себя лазейку: сохранили право выкупить бизнес обратно, предусмотрели опцион. Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть, так не бывает», — сказал тогда Путин.