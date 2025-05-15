Иностранные компании подали 11,9 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков в России, что на 18% больше, чем в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «ВТБ» и компании «Онлайн Патент». Однако, по словам замглавы Минпромторга Романа Чекушова, ни один ушедший западный бренд не заявил министерству о намерении вернуться.

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Каждая десятая заявка на товарный знак относится к ИТ и электронике, включая заявки от Nintendo (игра Pokemon Rumble), Qualcomm (бренд Dragonwing) и Hitachi (экскаваторы Zaxis).

Участники рынка связывают рост числа заявок с защитой интеллектуальной собственности. Так, в 2025 году истекают три года с ухода западных компаний из России, а значит, возникают формальные предпосылки, чтобы попытаться в судебном порядке досрочно прекратить правовую охрану их товарных знаков на территории, отметил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

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По его словам, компании регистрируют знаки, надеясь на возвращение, чтобы бороться с контрафактом и неавторизованными поставками. Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев добавил, что российский ИТ-бизнес ожидает возвращения мировых брендов, особенно в электронике.

Однако Чекушов на форуме MALPIC в Сочи заявил, что ни один ушедший в 2022 году западный бренд не заявлял ведомству о возвращении. Он отметил, что Минпромторг в случае возвращения иностранных игроков «не может себе позволить не защитить предпринимательскую деятельность российских компаний». Замминистра также сообщил о готовящемся законопроекте, который предоставит приоритетное место на полках продукции из России и стран ЕАЭС.

Разработать правила возвращения западных компаний в Россию в марте поручил президент Владимир Путин. По его словам, Москва будет пускать на свой рынок только те зарубежные бренды, чье появление ей выгодно.

В начале марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти прорабатывают предварительный перечень требований, которым должны будут удовлетворять ушедшие с 2022 года иностранные компании. Собеседники издания среди требований, в частности, назвали гарантии локализации производства и обеспечение определенного уровня роботизации мощностей.