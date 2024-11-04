Согласно данным правительства, по состоянию на 2023 год в Японии насчитывалось более 9 млн акий — пустующих домов, некоторые из которых продавались менее чем за $10 тыс. Эти дома, часто заброшены на протяжении десятилетий и разбросаны по сельским районам и крупным городам, что дает уникальную возможность покупателям с креативными идеями.

Рост числа заброшенных домов в Японии во многом обусловлен демографическим кризисом, поскольку уровень рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня. Между тем, уровень смертности в Японии превысил уровень рождаемости, поскольку численность пожилого населения продолжает расти.

По словам руководителя отдела исследований и консалтинга в Savills Japan Тетсуя Канеко, эта проблема уходит корнями в послевоенный экономический бум в Японии, который привел к всплеску жилищного строительства. «Эта проблема стала более острой в 1990-х годах в связи с замедлением экономического роста в Японии и усугубилась в связи с продолжающимися демографическими изменениями», — сказал Канеко.

Городская миграция является еще одним фактором, способствующим появлению заброшенных домов в Японии. «Поскольку молодые поколения переезжают работать в города, в сельской местности остается стареющее население, которое может умереть или оказаться неспособным содержать свои дома», — добавил он.

Примечательно, что дом, которому больше 30 лет, «обычно считается старым», говорит Канеко, и местные жители склонны беспокоиться о таких вещах, как вопросы безопасности и высокие затраты на ремонт. Некоторые люди даже связывают эти дома с суевериями, «веря, что они могут быть населены привидениями или приносить неудачу».

В конечном счете, многие японцы рассматривают их как обесценивающиеся предметы, которые приносят больше проблем, чем пользы, сказал Майкл, основатель блога о недвижимости в Японии Cheap Houses Japan.

«Мы заметили тенденцию к росту запросов из-за рубежа. Наблюдается рост интереса и количества покупок акий», — говорит Канеко. По его словам, рост интереса иностранцев к недвижимости в Японии отчасти обусловлен пандемией, тенденциями удаленной работы и изменением предпочтений в образе жизни.

Например, Антон Ворманн, инвестирующий в недвижимость, влюбился в Японию, посетив ее во время рабочей поездки. Родившийся и выросший в Швеции, 32-летний мужчина объездил весь мир в свои 20 лет, работая моделью, прежде чем переехать в азиатскую страну в 2018 году.

«Я прожил в Нью-Йорке около двух лет, а затем объездил практически всю Европу, поэтому я знаю, насколько дороги все эти мегаполисы, — сказал Ворманн. — Я бы ни за что не смог купить дом в любом из тех мест, где я когда-либо жил». Но когда он узнал, что Япония продает дома по дешевке, он решил купить один для себя, а через шесть лет в его владениях было уже семь акий.

Он завершил реновацию трех своих объектов недвижимости и в настоящее время работает над завершением реновации остальных четырех. Недвижимость, покупка и реновация которые обошлись ему в общей сложности в $110 тыс., сегодня приносит $11 тыс. дохода от краткосрочной аренды в месяц. Но этого бы не произошло, если бы он не уделил внимания знакомству с японской культурой, языком и народом.

«Вам нужно создать хорошее сообщество и хорошую социальную сеть в Японии, чтобы добиться успеха, — сказал Ворманн. — Вы не можете приехать, не понимая культуру, не понимая, как работает Япония, и просто бросить туда деньги, потому что это будет своего рода денежной ямой».

«Если вы пытаетесь вписаться в общество и сделать это правильно, я думаю, что, безусловно, есть много возможностей, но, что еще важнее, есть возможность купить дешевую недвижимость, чтобы фактически использовать ее в личных целях», — добавил он.

«Акии могут стать хорошей инвестицией для определенных групп, особенно для любителей, тех, кто занимается ремонтом своими руками, или тех, кто ищет тихий отдых в сельской местности, — сказал Канеко. — Однако они могут не подойти институциональным инвесторам или тем, кто ищет быструю или большую прибыль, из-за высоких затрат на реконструкцию и ограниченного потенциала перепродажи в некоторых районах».

По словам Канеко, важно ожидать, что расходы могут быть существенными, особенно если дом требует капитального ремонта, и учитывать, что процесс покупки дома может быть сложным из-за языкового барьера и необходимости взаимодействия с местными властями.

Дома из мусора стали популярны во всем мире благодаря нулевым выбросам. Движение Earthship (дословно переводится как «Земляной корабль») зародилось в 1970-х годах в Таосе, когда уроженец Кентукки Майкл Рейнольдс, основатель строительной компании Earthship Biotecture, получил архитектурное образование и переехал туда в 1969 году.