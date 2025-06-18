Новый инструмент для российских компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сотрудничают с Индией, представили на Петербургском международном экономическом форуме. Как уточнили в «Сбере», депозиты в индийских рупиях можно будет размещать в интернет-банке «СберБизнес».

Ставка депозита будет рассчитываться автоматически и зависеть от суммы и срока размещения ― до 5,25% годовых, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Сделку можно будет оформить без участия клиентского менеджера.

«Депозиты в „СберБизнесе“ в индийских рупиях — отличный инструмент для компаний, которые сотрудничают с Индией или стремятся диверсифицировать валютные риски», — уверен Попов.