В 2010 году Майк Кауфман основал фриланс-платформу Fiverr, которая связывает фрилансеров с людьми или компаниями, которым нужны услуги. Сейчас ее рыночная капитализация составляет $931 млн. При запуске своего нового проекта Fiverr Go, Кауфман выделил три ключевых качества, которые он ищет в сотрудниках: инстинкт убийцы, ловкость и любознательность, считая их необходимыми для формирования успешной команды.

Для Майка Кауфмана успешная деятельность компании невозможна без гибких сотрудников. Он утверждает, что «инстинкт убийцы» связан с глубоким пониманием миссии компании. Это включает в себя умение воспринимать видение бренда, делая его своим, и стремление решать задачи в рамках своей ответственности, а иногда и за ее пределами. Такой инстинкт служит ориентиром, который побуждает людей действовать для решения проблем и не допускать неудач.

По мнению Кауфмана, гибкость проявляется в умении адаптироваться к изменениям. Во время объявления инициативы Fiverr Go он осознал, как важна эта способность. Сотрудники, которые не впадают в панику, а используют новые возможности и сосредотачиваются на их реализации, являются настоящим примером проявления гибкости. Кауфман подчеркивает, что крупные проекты, такие как Fiverr Go, могут быть реализованы только с участием открытых и креативных людей.

«Я высоко оцениваю сотрудников, которым интересно, почему все устроено так, как устроено, — говорит он. — Им интересно, почему люди ведут себя определенным образом». У таких людей есть жажда знаний, которая позволяет им докопаться до сути любых проблем, связанных с работой. Добравшись до сути, они могут найти решения.

Кауфман считает, что с командой, обладающей такими качествами, можно достичь любых целей. Чтобы выявить эти характеристики у кандидатов во время собеседования, он задает вопросы об их успехах и неудачах на предыдущих должностях и углубляется в детали.

«Если они рассказывают о том, что создали что-то успешное, я спрашиваю: «Отлично, почему? Зачем вы это сделали? Почему это было важно? Как вы это продумали?», — объясняет он. — Такие вопросы помогают раскрыть их подход к работе. Их стремление к знаниям и высокая активность отчетливо отражается в их рассказах. С этой командой можно построить что угодно».

Генеральный директор Indeed Крис Хайямс подчеркивает, что его подход к собеседованиям с кандидатами основан на креативности. По его мнению, навыки и опыт соискателей уже были оценены другими руководителями компании, поэтому он задает нестандартные, ориентированные на личные качества вопросы.