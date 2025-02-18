Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки инсулинозависимых тканей организма (мышцы, жировые ткани, клетки печени) становятся менее чувствительными к действию инсулина, гормона поджелудочной железы. Карина Кикимора, сертифицированный фитнес-тренер и нутрициолог, подчеркивает, что инсулинорезистентность не является диагнозом или заболеванием, а представляет собой состояние. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По словам эксперта, инсулинорезистентность (ИР) — это физиологический процесс, как глюконеогенез или ацидоз. Основной причиной возникновения ИР является ожирение. Остальные — это редчайшие случаи инициированные тяжелыми травмами или заболеваниями, лекарственными средствами или генетическими дефектами.

Инсулинорезистентность также может возникать во время беременности, но в данном случае это больше похоже на защитный механизм сохранения глюкозы для плода. Это происходит потому, что у матери глюкоза в крови в течение времени беременности может иногда падать в тех или иных случаях, и данный процесс не позволяет возникать ее дефициту у малыша.

ИР в период ожидания ребенка начинает активизироваться к III-му триместру. В этот период стоит контролировать уровень глюкозы, чтобы не возникло рисков развития гестационного сахарного диабета, отмечает Карина. Привычный уровень потребления продуктов, содержащих, например, сахара может стать близким к критическому.

Как понять, что это инсулинорезистентность

По словами эксперта, если у человека имеется абдоминальное ожирение, то можно переставать сомневаться. Его можно определять по объему талии (в самом тонком месте между ребрами и подвздошной костью), когда у женщин он больше или равен 88 см, а у мужчин — 102 см.

Инсулинорезистентность также можно вычислить, в случае, если результаты анализов показывают повышенный сахар (гипергликемию), повышенные жиры в крови (дислипидемию) и артериальную гипертензию. Карина заявляет, что все это вместе с абдоминальным ожирением дает картину метаболического синдрома, предвестника преддиабета и диабета 2-го типа.

«Есть еще один интересный признак синдрома — черный акантоз, это поражение кожи, пятнышки коричневого цвета, немного бархатистые, их можно обнаружить чаще в подмышках, на шее, паху и локтях. Увидели эти пятнышки — бегом к эндокринологу», — рекомендует она.

Еще один из признаков ИР — это гиперандрогения и нарушения менструального цикла (повышенный рост волос, например, на лице), но это опять же уже случаи с тяжелой формой резистентности.

По словам эксперта, существуют реальные врожденные заболевания, которые связаны с тяжелой резистентностью к инсулину. Они называются Синдром Донахью или лепречуанизм, а также синдром Рабсона-Мендельхолла. Она также отметила, что дети с синдромом Донахью почти всегда умирают после рождения.

«После всего вышеупомянутого, вы понимаете, что когда девочке, которая не может сбросить условные 5 кг, которые она считает лишними, без ожирения и не покрытую коричневыми пятнами, ставят инсулинорезистентность по анализу на инсулин — это не имеет ничего общего с реальностью», — утверждает Карина.

Анализ на инсулин в принципе не информативен, потому что его уровень не статичен. Он меняется от огромного количества факторов и постоянно находится в динамике, объясняет эксперт. Поэтому, по ее словам, нет разницы сдавать его натощак или после булочки — это все равно не будет нести никакой значимой информации.

«В мире в принципе пока отсутствует стандартизированный универсальный анализ инсулина, а также тесты на выявление ИР», — заявляет Карина. О ее наличии можно узнать в первую очередь по этим признакам:

гипергликемия;

дислипидемия;

гипертония;

абдоминальное ожирение;

черный акантоз.



Чем грозит наличие этих признаков, а значит, наличие ИР и метаболического синдрома

«Как я уже говорила метаболический синдром — это предвестник преддиабета и диабета 2-го типа. Их развитие — вопрос времени, к сожалению. В перспективе также повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемической болезни сердца. Также возможно развитие СПКЯ, гепатоза или гепатита, а также рака», — говорит эксперт.

По ее словам, первая линия борьбы с ИР и метаболическим синдромом — это снижение жировой ткани, модификация образа жизни, нормализация рациона и физическая активность. Карина отмечает, что инсулинорезистентность — это не причина ожирения, а ее следствие.

«Это не смертельный приговор — это просто физиологический процесс. Наличие ИР означает только одно — действовать надо уже сейчас, пока события не начали развиваться и не принесли много много боли. Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы», — заключает эксперт.

«Так как я не являюсь врачом, то важно обозначить, что данная статья — просто информация для ознакомления, собранная в образовательных целях. Я не могу ни рекомендовать лечение, ни диагностировать вам описанные состояния. Все, что рассказано и описано ниже, это научные данные переданные вам от моих преподавателей — врачей доказательного медицинского сообщества, и мира науки», — добавила Карина Кикимора.

Другие исследования показали, что ограничение приема пищи в течение 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца. По оценкам специалистов, более трети взрослого населения США страдают метаболическим синдромом — совокупностью медицинских состояний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.