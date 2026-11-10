Акции Nvidia оказались под давлением после сообщений о скандале вокруг главы компании Дженсена Хуанга, которого связывают с предполагаемой китайской шпионкой. На фоне расследования бумаги производителя чипов в понедельник потеряли 4%, хотя в начале торгов падение достигало 9%. При этом остальной технологический сектор продемонстрировал уверенный рост.

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Ситуация выглядит необычно: инвесторы опасались множества факторов, способных повлиять на Nvidia, но одним из главных поводов для беспокойства оказалась личная история руководителя компании. В социальных сетях тем временем активно обсуждали скандал, публикуя мемы и шутки о неожиданных рисках для бизнеса крупнейшего производителя ИИ-чипов.

Компания уже несколько лет пытается добиться от американских властей разрешения на расширение поставок своих чипов в Китай. Однако расследование, связанное с предполагаемой разведывательной операцией и облачным партнером Nvidia, может осложнить эти усилия.

Особое внимание привлекают возможные поставки чипов H200. По мнению аналитика Citi Атифа Малика, ситуация создает дополнительные риски для корпоративного управления, повышает вероятность регуляторных проверок и усложняет соблюдение экспортных ограничений.

Для Nvidia китайский рынок важен не только как потенциальный источник дополнительной выручки. На фоне ограничений и растущих затрат на развитие ИИ-инфраструктуры он мог стать одним из факторов дальнейшего ускорения роста компании.

Уолл-стрит пока не спешит менять прогнозы

Несмотря на скандал и снижение стоимости акций с начала года, большинство аналитиков сохраняют позитивный взгляд на Nvidia. Компании RBC, Bernstein, Citi, Wedbush и Mizuho подтвердили оптимистичные оценки. При этом ни один аналитик не понизил рейтинг акций непосредственно из-за расследования.

Причина проста: фундаментальные факторы роста бизнеса пока остаются прежними. Крупнейшие облачные провайдеры продолжают нуждаться в вычислительных мощностях, строительство дата-центров не останавливается, а Nvidia по-прежнему занимает ключевое место на рынке ИИ-чипов.

Проблемы Nvidia не остановили рост всего сектора

Пока акции компании снижались, остальные участники рынка демонстрировали уверенную динамику. Филадельфийский индекс полупроводников SOX вырос почти на 7%, а основные американские фондовые индексы прибавили более 2%.

Инвесторы, похоже, воспринимают происходящее как отдельную проблему Nvidia, а не как угрозу всему рынку искусственного интеллекта. После недавней распродажи технологических акций участники рынка вновь начали покупать подешевевшие бумаги. Дополнительную поддержку настроениям оказало снижение цен на нефть.

Если восстановление продолжится, распродажа технологических акций, которая на прошлой неделе стала крупнейшей с 2020 года, действительно может оказаться локальным рыночным минимумом.

Скандал вокруг Дженсена Хуанга пока не изменил главного инвестиционного тезиса: спрос на ИИ-инфраструктуру остается высоким, а Nvidia сохраняет сильные позиции. Но теперь к технологическим и рыночным рискам компании добавился еще один — репутационный и геополитический. Его возможные последствия для китайского направления инвесторам предстоит оценить в ближайшее время.

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