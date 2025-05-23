Интеллектуальные батлы и практикумы: опубликована архитектура программы форума МСП на ПМЭФ-2025
Юбилейный, X Российский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса. Главной темой мероприятия станет международная кооперация малого и среднего бизнеса.
Участники мероприятия, помимо традиционных тематических сессий и дискуссий, смогут принять участие в мастер-классах, практикумах, интеллектуальных батлах и диалогах, касающихся вопросов развития МСП в России и за рубежом.
Деловая программа форуму разделена на пять тематических блоков:
«МСП и государство». Здесь эксперты обсудят инновационные стратегии поддержки МСП, роль социального предпринимательства в экономике, эффективные нефинансовые меры поддержки, а также интеграцию малого и среднего бизнеса в национальные проекты.
«Акселерация МСП». Предприниматели найдут ответы на вопросы, как привлечь финансы, развивать бренд, как работать с госкомпаниями, какие сегодня есть перспективы по продвижению российских товаров через онлайн-платформы.
«Продвижение через сервисы». Эксперты расскажут, как с помощью цифровых технологий автоматизировать процессы продвижения и оптимизировать маркетинговые кампании, масштабировать бизнес с помощью PR-технологий, раскроют возможности искусственного интеллекта и цифровых платформ.
«Кадры». Здесь участники узнают, как преодолеть кадровый голод и повысить производительность труда.
«ВЭД». Блок посвящен внешнеэкономической деятельности, а особое внимание будет уделено перспективным рынкам Азии (Китай, Индонезия, Индия) и странам глобального Юга.
Главным событием дня станет пленарная сессия «Роль МСП в достижении новых национальных целей».