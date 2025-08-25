С 2020 года интерес предпринимателей в России к инструментам искусственного интеллекта вырос более чем на 3000%. Общий же интерес к нейросетям вырос на 1575%. К такому выводу пришли аналитики «Точка Банк», проанализировав соответствующие запросы в поисковой системе «Яндекс» за последние пять лет. Подробности — в распоряжении «Инка».

Boliviainteligente, Unsplash

Чтобы провести более точный анализ, эксперты использовали запросы с ключевыми словами, отражающими интерес к нейросетям. В выборку вошли формулировки вроде «чат-бот», «промт для нейросети», «генерация фото ИИ» и другие. Отдельным блоком рассматривались поисковые запросы о применении ИИ в бизнесе, включая такие примеры, как «написать бизнес-план с помощью нейросети» или «чат-бот для бизнеса».

По итогам первого полугодия 2025 года бизнес-запросы составили менее 1% от всех поисковых обращений, связанных с искусственным интеллектом. Эксперты отмечают, что столь низкая доля может объясняться тем, что предприниматели часто формулируют запросы без очевидных бизнес-ключевых слов. Тем не менее, даже этот небольшой показатель свидетельствует о растущем интересе к специализированным нейросетям.

При анализе запросов ИИ для бизнеса, аналитики обнаружили несколько всплесков, которые могут быть связаны с выходом новых инструментов ИИ:

В 2022 году интерес бизнеса к ИИ только зарождался. Это совпадает с выходом таких нейросетей как ChatGPT и Midjorney;

Следующий, уже более яркий всплеск произошел в декабре 2024 года — релиз нейросети DeepSeek;

В марте 2025 года аналитики зафиксировали очередной всплеск интереса к ИИ-инструментам, что может быть связано с обновлением Ассистента GigaChat.

Наибольший интерес у предпринимателей вызывает использование нейросетей для оптимизации бизнес-процессов — такой вариант выбирают 67,9% респондентов. 23,6% обращаются к ИИ для создания бизнес-планов, 3,6% — для задач в трейдинге, 2,9% — для генерации карточек товаров на маркетплейсах, а 0,7% используют технологии в сфере торговли.

«Интерес предпринимателей к нейросетям будет и дальше расти, потому что бизнес все больше зависит от данных и скорости реагирования на изменения. Думаю, что в течение следующих пяти лет предприниматели начнут внедрять ИИ на всех уровнях: от автоматизации рутинных процессов до стратегического планирования. Компании начнут применять ИИ как стандартный инструмент. В итоге те, кто раньше его освоят, те и получат самую устойчивую позицию на рынке», — комментирует лидер направления LLM-продуктов в «Точка Банк» Александр Ионов.