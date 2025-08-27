После выхода фильма F1 с Брэдом Питтом и на фоне летних Гран-при Европы в России вырос интерес к автоспортивной эстетике. По данным CDEK.Shopping спрос на вещи в гоночном стиле поднялся на 165%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Кадры из фильма F-1

С конца июня, после выхода фильма F1 с Брэдом Питтом и на фоне летней серии европейских Гран-при, в России резко вырос интерес к автоспортивной эстетике. По данным аналитиков CDEK.Shopping, за последние шесть недель — с 1 июля по 15 августа — количество поисковых запросов со словами «гоночная куртка», «F1» и «Loro Piana» увеличилось в среднем на 165%. При этом спрос продолжает оставаться выше привычного уровня.

Особенно популярными стали вещи в гоночном стиле. Спрос на винтажные куртки, напоминающие экипировку Benetton, Ferrari и McLaren, вырос на 88%. Кашемировый трикотаж брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli, появившийся в образах Брэда Питта в фильме, показал рост заказов на 65%. Командные бейсболки Red Bull, Ferrari и Mercedes прибавили 54%, а толстовки и футболки с автоспортивной символикой — 48%.

По информации CDEK.Shopping, устойчивый интерес к подобным товарам держится уже несколько недель подряд. В выходные дни, совпадающие с гонками Формулы-1, фиксируются повторные всплески поисковых запросов и заказов.

Тема автоспортивной моды активно обсуждается и в соцсетях. В TikTok продолжают набирать популярность хэштеги #F1fashion, #BradPittF1 и #racingstyle, а бренды Loro Piana и Brunello Cucinelli все чаще упоминаются в подборках летних образов.

Аналитики прогнозируют, что тренд на гоночную эстетику сохранится как минимум до конца августа — его поддержат предстоящий Гран-при Нидерландов и продолжающийся прокат фильма F1.