Депутат Госдумы, эксперты ИТ-рынка и представители бизнеса собрались в среду на круглый стол в Москве в поиске консенсуса между безопасностью и работоспособностью цифровой экономики. «Инк» послушал дискуссию и собрал идеи.

Unsplash

Безопасность против удобства

Сразу задал тональность собрания первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев:

«Выбирая между безопасностью и удобством, конечно, выбирается безопасность».

И тут же, для баланса, привел личный опыт из Краснодара, где в отсутствие мобильного интернета и связи ему все же удалось вызвать такси, доехать до аэропорта и расплатиться картой. Инфраструктура выдержала, депутат — тоже.

Тональность дискуссии и в целом была примирительной, за редкими вспышками. Никто открыто не спорил с необходимостью ограничений. Спорили о том, как сделать их менее разрушительными.

Белые списки: непрозрачный механизм с претензиями на универсальность

Главным инструментом обсуждения стали «белые списки» — реестры сервисов, которые продолжают работать во время отключений мобильного интернета. Пока они покрывают около 30–35% обычного трафика, что, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, «лучше худшего, что мы можем себе позволить». Это значит, что большая часть сервисов, начиная от сайтов МСП до нишевых онлайн-магазинов, при отключениях просто исчезает для пользователей.

Претензия номер один — закрытость процедуры.

«Ко мне каждый день приходят люди и говорят: а как попасть?» — рассказал председатель правления Ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Сергей Вотяков.

По его словам, малый и средний бизнес просто не понимает механизма попадания в список, ему хотелось бы более широкого оповещения .

Муртазин развил тему: предприниматели теряют покупателей, которые уходят на маркетплейсы — те уже в белых списках, а сайты малого бизнеса — нет, хотя для многих регионов это крайне важно. Он предложил системный выход: сертифицировать дата-центры , и тогда все клиенты сертифицированного хостинга автоматически попадали бы в белые списки — без ручной подачи заявок.

Вотяков же предложил еще переосмыслить саму концепцию: вместо «разрешенного минимума» — сделать белые списки реестром доверенных сервисов , рекомендованных для критической инфраструктуры и госуправления.

«Не так, что вот есть только это, а все вокруг убираем. А наоборот — есть доверенный список и рекомендован к использованию там, где это важно», — уточнил он.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев выступил с неожиданно консервативным предложением — мораторием на введение новых масштабных сервисов.

«Давайте разберемся сначала с теми, которые существуют сейчас, а не наваливать новых», — предложил он.

В пример Корнеев привел онлайн-продажу алкоголя и энергетиков — проекты, требующие повсеместной идентификации личности. Он убежден, что сейчас совершенно не время вводить такие сервисы.

VPN: технология против сервиса, или как не заблокировать весь интернет

Отдельный и довольно напряженный разговор вышел вокруг VPN. Председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов четко разделил понятия: VPN как сетевой протокол — критически важный для бизнеса инструмент, VPN как сервис — то, что люди используют для обхода блокировок. А бороться с протоколом просто деструктивно.

По его словам, следующим под удар после VPN рискует попасть протокол HTTPS — то есть буквально весь современный веб, защищенный интернет, включая банки, почту и онлайн-сервисы.

«Это полная остановка всего», — без обиняков сформулировал Смирнов.

Гусев в ответ уточнил, что существующий реестр доверенных VPN-сервисов Минцифры следует расширить. Речь идет не только о самих сервисах, но и о легализации доступа аккредитованных ИТ-компаний к зарубежным инструментам разработки — от репозиториев до облачных сервисов.

Позиция власти

Депутат Гусев был единственным, кто последовательно отстаивал позицию власти, не отрицая при этом проблем отрасли. Его логика строилась на аналогии с продовольственным импортозамещением: после санкций 2014 года Россия не только достигла «продовольственного суверенитета», но и стала крупным экспортером. То же самое возможно и применительно к ИТ, убежден депутат.

Он также предложил расширить круг лиц, принимающих решения о включении в белые списки : допустить туда представителей отраслевых ассоциаций и депутатов Госдумы. Гусев заверил, что итогом круглого стола станет письмо в правительство, Минцифры и Совет безопасности с конкретными предложениями: расширение белых списков сервисов, включение необходимых бизнесу VPN, прозрачность процедуры попадания в реестры.

«Я уверен, что многие предложения, которые здесь сегодня прозвучат, будут приняты, — резюмировал депутат. — Потому что это нормальный, серьезный, вдумчивый и рабочий диалог с властью».

Муртазин же рекомендовал не увлекаться иллюзиями:

«Как раньше не будет. Чем быстрее мы это поймем и начнем строить новую цифровую экономику с учетом тех ограничений, которые есть, тем быстрее мы сможем приспособиться».

Что в итоге

Индустрия не требует отменить блокировки — она просит сделать их точечными, прозрачными и предсказуемыми. Конкретные запросы: сертификация дата-центров как альтернатива ручным белым спискам, расширение реестра доверенных VPN для бизнеса, публичные правила попадания в реестры. Плюс мораторий на новые идентификационные сервисы — пока не работают существующие. В числе предложений прозвучал и более технический подход — не отключать ресурсы полностью, а замедлять только подозрительный трафик, сохраняя доступ к легальным сервисам.

По оценке Муртазина, потери от текущих блокировок — «десятки миллиардов рублей ежемесячно». Роскомнадзор, контролирующий все цифровые запреты в стране, финансируется из 3% от рынка интернет-рекламы и не получает ни копейки из бюджета — денег, по словам аналитика, «хватает более чем». Вопрос, как именно их тратить на точечные, а не массовые блокировки, на круглом столе задали. Ответ будет в письме.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.